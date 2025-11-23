Οι 10 ομάδες που γεμίζουν τα γήπεδα την φετινή σεζόν

Μερικές ομάδες μπορεί να μην είναι καν στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, αλλά οι οπαδοί τους είναι πιστοί στο ραντεβού σε κάθε αγωνιστική.

Δεν έχει σημασία αν η ομάδα τους είναι πρώτη, αν έχει ήδη χάσει την επαφή με τον τίτλο ή αν παλεύει για την σωτηρία της. Εκείνοι είναι πάντα παρόντες στο γήπεδο για να την βοηθήσουν.

Ωστόσο, εννοείται πως τα γήπεδα γεμίζουν και από τις ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό, αφού ο κόσμος διψάει να δει από κοντά την πορεία τους.

Στην πρώτη θέση με μέσο όρο 81.365 εισιτήρια είναι η Μπορούσια Ντόρτμουντ, ενώ δεύτερη έρχεται η Μπάγερν Μονάχου με 75.000. Στην τρίτη θέση είναι η Ρεάλ Μαδρίτης με 74.228, ενώ την πεντάδα κλείνουν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Μίλαν με 73.969 και 72.719 αντίστοιχα.

Το Top 10 συμπληρώνουν οι

Ίντερ: 69.648

Μαρσέιγ 65.025

Φλουμινένσε: 63.914

Γουέστ Χαμ: 62.453

Ατλέτικο Μαδρίτης: 61.535