ΜακΤόμινεϊ: Το ρεκόρ γράφτηκε και… πετάει στα ουράνια

Η Σκωτία πήρε την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 με τον καλύτερο τρόπο και ο ΜακΤόμινεϊ έχει αρκετούς λόγους να χαμογελάει.

Ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ χάρισε στη Σκωτία όχι μόνο ένα απίθανο γκολ, αλλά και μια θέση στην ιστορία. Το ανάποδο ψαλίδι του απέναντι στη Δανία με ύψος 2.53 μέτρων αποτελεί πλέον το ψηλότερο «bicycle kick» όλων των εποχών.

Πίσω του στη λίστα μένουν δύο «γίγαντες» της περιοχής. Ο Πολ Ονουάτσου με 2.41 μ. και ο Κριστιάνο Ρονάλντο με 2.38 μ. Δύο επιτεύγματα που μέχρι τον αγώνα της Σκωτίας με την Δανία έμοιαζαν απλησίαστα.

Ο μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως, απογειώθηκε, γύρισε το σώμα του όπως ήθελε και υπέγραψε μια στιγμή που θα παίζει για χρόνια σε όλα τα highlight.