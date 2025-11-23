«Θα μπορούσε να αναλάβει την Γαλλία ο Ζιντάν»

Στην Γαλλία επχιν αφήσει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, αλλά προς το παρόν το μυαλό τους είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Ο πρόεδρος της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FFF), Φιλίπ Ντιαλό, μίλησε για το ενδεχόμενο ο Ζινεντίν Ζιντάν να γίνει ο επόμενος ομοσπονδιακός τεχνικός της Γαλλίας, και κράτησε όλες τις πόρτες ανοιχτές.

«Ζιντάν; Δεν υπάρχει θέλω να πω κάτι, αφού έχω σεβασμό προς το τωρινό επιτελείο. Ο Ντιντιέ Ντεσάν και η ομάδα του είναι παρών εδώ και δεκατέσσερα χρόνια.

Δεν θέλω να πω κάτι που θα μπορούσε να διαταράξει την προετοιμασία της Γαλλίας. Θα δούμε τον Ιούλιο. Πολλά μπορούν να συμβούν, και όχι πάντα αυτά που περιμένει ο κόσμος.

Όπως είπα, τρέφω μεγάλη εκτίμηση και σεβασμό για τον Ζινεντίν Ζιντάν, για όσα έχει προσφέρει στο γαλλικό ποδόσφαιρο και για όσα έχει δείξει ως προπονητής κατακτώντας τίτλους.

Αλλά προς το παρόν, προετοιμαζόμαστε για το Παγκόσμιο Κύπελλο»