«Η Ρωσία θέλει Alternative World Cup - Έχει και την Ελλάδα στα σχέδια»

Στην Ρωσία έχουν βάλει σκοπό να δημιουργούν το δικό τους Παγκόσμιο Κύπελλο, και μέσα στις ομάδες βρίσκεται και το όνομα της Ελλάδας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα η Ρωσία θέλει να διοργανώσει ένα «Alternative World Cup», ως μια απάντηση στις κυρώσεις FIFA και UEFA.

Μάλιστα, αν συμβεί αυτό, η διοργάνωση θα συγκεντρώσει 8 έως 12 χώρες οι οποίες δεν θα βρεθούν στο Μουντιάλ του 2026.

Το πλάνο περιλαμβάνει αγώνες σε τέσσερα ρωσικά γήπεδα, με πιθανές συμμετοχές από Ρωσία, Σερβία, Ελλάδα, Χιλή, Περού, Βενεζουέλα, Νιγηρία, Καμερούν, Κίνα και Αρμενία.

Ωστόσο, τα εμπόδια είναι τεράστια:

– η RFU δεν έχει δώσει επίσημη επιβεβαίωση,

– αρκετές χώρες ενδέχεται να αρνηθούν

– η διοργάνωση δεν θα έχει καμία θεσμική βαρύτητα από τη FIFA

– και το μεγάλο αγκάθι είναι το καλεντάρι, αφού θα συμπίπτει με το αληθινό Παγκόσμιο Κύπελλο.