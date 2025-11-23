Τα έχει σαρώσει όλα ο Χάαλαντ - Ξεπέρασε άνετα Μέσι και Κριστιάνο

Ο Νορβηγός στράικερ είναι ένα θηρίο που αν το αφήσεις ελεύθερο στο γήπεδο δεν έχει σταματημό και το αποδεικνύει περίτρανα.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχει καταφέρει στα 25 του χρόνια να αφήσει πίσω του στην στατιστική των γκολ, τον Μέσι και τον Κριστιάνο Ρονάλντο χωρίς να κουραστεί.

Για την ακρίβεια, ο Νορβηγός έχει σημειώσει 333 γκολ και 64 ασίστ, ενώ ο Λιονέλ Μέσι στην ηλικία των 25 μετρούσε, 279 γκολ και 121 ασίστ. Ακόμη, ο Πορτογάλος σταρ, στην ίδια ηλικία μετρούσε 170 γκολ και 70 ασίστ.

Βέβαια αν ο Χάαλαντ συνεχίσει σε αυτόν τον ρυθμό δεν είναι απίθανο να βάλει τον πήχη τόσο ψηλά που να μην μπορεί για αρκετά χρόνια κάποιος παίκτης να τον περάσει.