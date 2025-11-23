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Τα έχει σαρώσει όλα ο Χάαλαντ - Ξεπέρασε άνετα Μέσι και Κριστιάνο

Ποδόσφαιρο
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ο Νορβηγός στράικερ είναι ένα θηρίο που αν το αφήσεις ελεύθερο στο γήπεδο δεν έχει σταματημό και το αποδεικνύει περίτρανα.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχει καταφέρει στα 25 του χρόνια να αφήσει πίσω του στην στατιστική των γκολ, τον Μέσι και τον Κριστιάνο Ρονάλντο χωρίς να κουραστεί.

Για την ακρίβεια, ο Νορβηγός έχει σημειώσει 333 γκολ και 64 ασίστ, ενώ ο Λιονέλ Μέσι στην ηλικία των 25 μετρούσε, 279 γκολ και 121 ασίστ. Ακόμη, ο Πορτογάλος σταρ, στην ίδια ηλικία μετρούσε 170 γκολ και 70 ασίστ.

Βέβαια αν ο Χάαλαντ συνεχίσει σε αυτόν τον ρυθμό δεν είναι απίθανο να βάλει τον πήχη τόσο ψηλά που να μην μπορεί για αρκετά χρόνια κάποιος παίκτης να τον περάσει.

Τα έχει σαρώσει όλα ο Χάαλαντ - Ξεπέρασε άνετα Μέσι και Κριστιάνο