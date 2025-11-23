Μπαλοτέλι για Κριστιάνο: «Πως άφησε τον κορυφαίο του πλανήτη εκτός αφίσας η FIFA;»

Ο Μπαλοτέλι έγινε έξαλλος και «εξερράγη» σε ζωντανή συνέντευξη όταν είδε την επίσημη φωτογραφία με τις ομάδες που προκρίθηκαν στο Μουντιάλ, όπου δεν ήταν ο ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Ιταλός εξαπέλυσε καρφιά κατά της FIFA, αφού δεν μπορούσε με τίποτα να πιστέψει ότι άφησαν στην πρωταρχική αφίσα τον Κριστιάνο.

«Θα μιλήσω καθαρά γιατί έχω κουραστεί. Κουράστηκα. Πώς γίνεται να βγάζουν μια φωτογραφία με τις ομάδες του Μουντιάλ και να αφήνουν έξω τον κορυφαίο παίκτη του πλανήτη; Τι τσίρκο είναι αυτό; Αυτό δεν είναι λάθος αυτό μοιάζει προσωπικό.

Η FIFA δεν θέλει τον Κριστιάνο. Τελεία. Δεν τον θέλει εδώ και χρόνια. Και δεν το λέω εγώ, το λέει η ιστορία, το λένε οι περίεργες αποφάσεις, το λένε οι αμήχανες σιωπές. Θεωρείτε φυσιολογικό ότι σε μια εικόνα με 42 ομάδες δεν εμφανίζεται ο άνθρωπος που άλλαξε τον τρόπο που ανταγωνιζόμαστε, που έσπασε ακατόρθωτα ρεκόρ, που ανέβασε το επίπεδο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου; Σοβαρά τώρα;

Ο Κριστιάνο δεν χρειάζεται να μπει σε μια φωτογραφία· ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός κόσμος ξέρει ήδη ποιος είναι. Αλλά αυτό είναι προκλητικό. Αυτό είναι μήνυμα. Αυτό είναι σαν να σβήνουν τον πραγματικό Ρονάλντο από ένα μοντάζ λες και δεν θα το προσέξει κανείς.

Είμαι εδώ, στην κάμερα, και λέω αυτό που πολλοί σκέφτονται αλλά δεν τολμούν να πουν. Η FIFA φοβάται τον Κριστιάνο. Φοβάται την επιρροή του. Φοβάται το μέγεθός του. Φοβάται το ότι, ακόμη και στα 40 του, παραμένει ένα ανταγωνιστικό «τέρας» όπως κανένας άλλος.

Αν δεν θέλουν να τον βάλουν στη φωτογραφία οκ. Το πρόβλημα είναι ότι αργά ή γρήγορα θα πρέπει να αποδεχτούν μια πραγματικότητα: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν χρειάζεται ένα Μουντιάλ για να είναι θρύλος. Το Μουντιάλ χρειάζεται τον Κριστιάνο Ρονάλντο για να είναι σημαντικό».