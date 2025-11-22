Τα ζευγάρια της φάσης των «16» στο Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών – Ντέρμπι ΑΕΚ-Παναθηναϊκός

Αθηναϊκό ντέρμπι στους «16» του Κυπέλλου Γυναικών έβγαλε η κλήρωση.

Δυνατό ντέρμπι έβγαλε η κλήρωση για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών, καθώς η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν σε μια νοκ άουτ αναμέτρηση. Ενδιαφέρον έχει και το κρητικό ζευγάρι του ΟΦΗ με τη ΡΕΑ, ενώ πιο εύκολο έργο έχουν ο ΠΑΟΚ και ο Αστέρας Τρίπολης.

Αναλυτικά τα ζευγάρια της φάσης των «16»:

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

Τρίκαλα 2011 – Αγία Παρασκευή

ΟΦΗ – ΡΕΑ

Φωστήρα Καισαριανής – Μύκονος

Άρης – Βόλος ΝΠΣ

Βόλος 2004 – ΠΑΟΚ

Πύργος – Αστέρας Τρίπολης

Κηφισιά – Οδυσσέας Μοσχάτου