Τα ζευγάρια της φάσης των «16» στο Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών – Ντέρμπι ΑΕΚ-Παναθηναϊκός

Δυνατό ντέρμπι έβγαλε η κλήρωση για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών, καθώς η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν σε μια νοκ άουτ αναμέτρηση. Ενδιαφέρον έχει και το κρητικό ζευγάρι του ΟΦΗ με τη ΡΕΑ, ενώ πιο εύκολο έργο έχουν ο ΠΑΟΚ και ο Αστέρας Τρίπολης.
Αναλυτικά τα ζευγάρια της φάσης των «16»:
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
Τρίκαλα 2011 – Αγία Παρασκευή
ΟΦΗ – ΡΕΑ
Φωστήρα Καισαριανής – Μύκονος
Άρης – Βόλος ΝΠΣ
Βόλος 2004 – ΠΑΟΚ
Πύργος – Αστέρας Τρίπολης
Κηφισιά – Οδυσσέας Μοσχάτου