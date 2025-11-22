Με Καβάλα ο Ηρακλής – Υποδέχεται τα Χανιά η Καλαμάτα

Εντός έδρας δοκιμασίες των πρωτοπόρων περιλαμβάνει το σημερινό μενού της ης 11η αγωνιστικής της Super League 2.

Ο Ηρακλής έχει στόχο μόνο το «τρίποντο» για να διατηρηθεί μόνος στην κορυφή του Α’ Ομίλου, καθώς Νίκη Βόλου και Αναγέννηση Καρδίτσας ακολουθούν στο -1. Η ομάδα της Μαγνησίας παίζει εκτός έδρας με τον Καμπανιακό, ενώ οι «κιτρινόμαυροι» θα αντιμετωπίσουν στη Λιβαδειά τον ΠΑΟΚ Β.

Η πρωτοπόρος του Β’ ομίλου, Καλαμάτα φιλοξενεί τα προτελευταία Χανιά, επιδιώκοντας να αυξήσει το +5 από τον δεύτερο Πανιώνιο, ο οποίος παίζει την Κυριακή στην Καλλιθέα. Σπουδαία αναμέτρηση θα διεξαχθεί και στου Ρέντη, με τον Ολυμπιακό Β να υποδέχεται την Ελλάς Σύρου, σε μια μονομαχία με φόντο τα play offs.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής:

Α’ Όμιλος

Σάββατο (22/11)

14:00 Ηρακλής-Καβάλα ACTION24

15:00 Καμπανιακός-Νίκη Βόλου SPORTAL .GR

15:00 Αναγέννηση Καρδίτσας-ΠΑΟΚ Β SPORTAL .GR

Κυριακή (23/11)

15:00 Νέστος Χρυσούπολης-Asteras B Aktor ATHLETIKO.GR

15:00 ΠΑΣ Γιάννινα-Μακεδονικός SPORTAL .GR

Β’ Όμιλος

Σάββατο 22/11

14:00 Ολυμπιακός Β-Ελλάς Σύρου SPORTAL .GR

15:00 Καλαμάτα – Χανιά SPORTAL .GR

Κυριακή 23/11

14:00 Athens Kallithea - Πανιώνιος ACTION24

15:00 Ηλιούπολη – Μαρκό SPORTAL .GR

15:00 Αιγάλεω – Παναργειακός SPORTAL .GR