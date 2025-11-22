Ο Παυλίδης σκόραρε και χάρισε την πρόκριση στην Μπενφίκα

Η Μπενφίκα βρήκε σθεναρή αντίσταση απέναντι στην ομάδα που αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία του πορτογαλικού πρωταθλήματος, αφού οι «αετοί» άνοιξαν το σκορ στο 75' με τον Ρίος.
Στο 79ο λεπτό, ο Βαγγέλης Παυλίδης έδιωξε το όποιο άγχος από την ομάδα του, διαμορφώνοντας το τελικό 0-2 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, για να στείλει την Μπενφίκα στους «16».
🏆⚽🇵🇹 Pavlidis desde el punto del penal amplia la ventaja y Benfica le gana 2 a 0 a Atlético CP. #CopaPortugalxWIN pic.twitter.com/44FnmpBYxq— Win Sports (@WinSportsTV) November 21, 2025