Ο Παυλίδης σκόραρε και χάρισε την πρόκριση στην Μπενφίκα

O Έλληνας επιθετικός ανήμερα των γενεθλίων τους, είχε καθοριστική συμβολή στη νίκη της Μπενφίκα επί της Ατλέτικο Κλουμπ (2-0), βοηθώντας τους «αετούς» να προκριθούν στους «16» του Κυπέλλου Πορτογαλίας.

Η Μπενφίκα βρήκε σθεναρή αντίσταση απέναντι στην ομάδα που αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία του πορτογαλικού πρωταθλήματος, αφού οι «αετοί» άνοιξαν το σκορ στο 75' με τον Ρίος.

Στο 79ο λεπτό, ο Βαγγέλης Παυλίδης έδιωξε το όποιο άγχος από την ομάδα του, διαμορφώνοντας το τελικό 0-2 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, για να στείλει την Μπενφίκα στους «16».