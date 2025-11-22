Ο Ντούρο «λύτρωσε» την Βαλένθια με απίθανη ψαλιδάρα

H Βαλένθια πήρε το τοπικό ντέρμπι απέναντι στην Λεβάντε (1-0), με τον Ούγκο Ντούρο να χαρίζει τη νίκη στις «νυχτερίδες» με απίθανο ψαλιδάκι.

Η Βαλένθια έψαχνε απεγνωσμένα τη νίκη στο τοπικό ντέρμπι με την Λεβάντε και βρήκε τον ήρωά της στο πρόσωπο του Ούγκο Ντούρο, που στο 79ο λεπτό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με ψαλιδάκι.

Έτσι, οι «νυχτερίδες» πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη από τις 20 Σεπτεμβρίου και απομακρύνθηκαν από την διακεκαυμένη ζώνη της La Liga, παίρνοντας τεράστια βαθμολογική ανάσα.

Αντίθετα η Λεβάντε έμεινε στους 9 βαθμούς, γνωρίζοντας την τέταρτη ήττα της στους τελευταίους πέντε αγώνες και παραμένει χαμηλά στον βαθμολογικό πίνακα.