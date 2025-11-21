Μπαρτσελόνα: Το πρόγραμμα των… εγκαινίων του Καμπ Νου με την Μπιλμπάο

Η Μπαρτσελόνα επιστρέφει στο σπίτι της και έχει ετοιμάσει μια γιορτή στο ματς με την Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Ιδιαίτερο χαρακτήρα θα έχει αύριο το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, στο ανακαινισμένο Καμπ Νου. Οι Καταλανοί έχουν δημιουργήσει ένα πρόγραμμα για τη γιορτή που θα στηθεί πριν από τη σέντρα του αγώνα και αυτό που ζητούν από τους οπαδούς τους είναι να πάνε από νωρίς στο γήπεδο με το κασκόλ τους.

Το παιχνίδι αρχίζει στις 17:15 ώρα Ελλάδας και οι πόρτες του Καμπ Νου θα ανοίξουν τέσσερις ώρες πριν! Στις 15:00 θα τραγουδήσουν οι Figa Flawas, θα ακολουθήσει ο ύμνος της Μπαρτσελόνα από τη χορωδία Orfeo Catala, ενώ πριν από τη σέντρα, θα γίνει ένα σόου με πυροτεχνήματα.

Η γιορτή θα συνεχιστεί και στο ημίχρονο του αγώνα, καθώς θα εμφανιστεί το συγκρότημα The Tyets για μια μίνι συναυλία.