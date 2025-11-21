Ούτε «εμείς», ούτε «εσείς», ούτε «αυτοί», μία ιστορική συμφωνία για τον ΠΑΟΚ!

Όλο το καλοκαίρι ο ΠΑΟΚ έμαθε -ίσως με σκληρό τρόπο- πόσο εύκολα μπορεί η εσωστρέφεια να φουντώσει. Το μεγαλύτερο όνειρο κάθε φίλου του Δικεφάλου δεν θα μπορούσε, στα 100 χρόνια του, να είναι τραυματισμένο από διχόνοια...

Η παραμικρή παρεξήγηση, κάθε ασάφεια, ακόμα και η διαφορετική ανάγνωση των γεγονότων αρκούσαν για να δημιουργήσουν ένα κλίμα που απειλούσε να παρασύρει τα πάντα. «Μόνο ο ΠΑΟΚ αυτά…», σχολίαζαν με ένα μειδίαμα «εξωαγωνιστικοί», παρακολουθώντας ίσως με ένα είδος ειρωνικής ικανοποίησης τον τρόπο με τον οποίο ο σύλλογος φαινόταν να πυροβολεί τα πόδια του.

Ήξεραν καλά ότι η εσωστρέφεια είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος για να πέσουν τείχη από μέσα και ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον ΠΑΟΚ δεν ήταν ποτέ εκτός γηπέδου, αλλά μέσα στον ίδιο του τον οργανισμό!

Κι όλα αυτά σε μια ιστορική συγκυρία όπου ο ΠΑΟΚ εισέρχεται στη χρονιά της συμπλήρωσης 100 ετών ζωής, μια περίοδο που κανείς μα κάνεις, ούτε στην ΠΑΕ, ούτε στον Ερασιτέχνη, ούτε φυσικά και στον κόσμο της, θα ήθελε να είναι στη σκιά της διχόνοιας.

Και η αλήθεια είναι πως το προηγούμενο διάστημα υπήρξε δύσκολο.

Συσσωρεύτηκαν εντάσεις, αμφισβητήθηκαν ρόλοι, προθέσεις και η εσωστρέφεια άρχισε να επηρεάζει ακόμη και ζητήματα που υπό άλλες συνθήκες θα θεωρούνταν αυτονόητα. Οι συζητήσεις γύρω από τη σχέση ΠΑΕ και Ερασιτέχνη πήραν μεγάλες διαστάσεις.

Προτού γίνουν όλα όμως... στάχτη, συνειδητοποίησαν ότι αυτός ο δρόμος δεν οδηγεί πουθενά. Ο εμφύλιος δεν έχει νικητές. Όσα «εμείς», «εσείς» ή «αυτοί» κι αν χωρίσουν τις τάξεις, το μόνο που μένει είναι η ζημιά.

Το όνειρο για τη Νέα Τούμπα, για το νέο σπίτι του ΠΑΟΚ, είναι πολύ μεγαλύτερο από οτιδήποτε άλλο. Από οποιαδήποτε δοκιμασία. Είναι το μέλλον του ΠΑΟΚ και αυτό δεν μπορεί να χαθεί...

Η ιστορική φωτογραφία ΠΑΕ και ΑΣ ΠΑΟΚ!

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι δύο πλευρές επέλεξαν να βάλουν τελεία στα όσα προηγήθηκαν με έναν τόσο συμβολικό τρόπο.

Μία κοινή φωτογραφία και μία από κοινού ανακοίνωση που σηματοδοτούν την επόμενη ημέρα που ανατέλλει για τον σύλλογο.

Είναι η εικόνα της συμφωνίας, της ενότητας και του «εμείς μαζί». Γιατί κάποιες σχέσεις είναι για να κρατούν για πάντα...