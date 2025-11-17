Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Κοντά σε επιστροφή στον Άγιαξ ο Κρόιφ!

Ο Τζόρντι Κρόιφ είναι το φαβορί για αναλάβει την θέση του τεχνικού διευθυντή στον Αίαντα!

Με τον Φρεντ Χριμ στο τιμόνι φαίνεται ότι θα πορευτεί ο Άγιαξ, τουλάχιστον μέχρι νεοτέρας. Ο υπηρεσιακός τεχνικός δείχνει να κερδίζει πόντους για την επόμενη ημέρα, αφού έτσι μπορεί να ερμηνευτεί η προσθήκη του Ντένι Λάντζαατ στο τεχνικό του επιτελείο σε ρόλο βοηθού.

Ο παλιός Ολλανδός διεθνής έμεινε ελεύθερος από την Εθνική Ινδονησίας μετά το διαζύγιο με τον Πάτρικ Κλάιφερτ και θα προστεθεί στο προπονητικό τιμ του Αίαντα, την ώρα που όλο και περισσότερο ακούγεται το όνομα του Τζόρντι Κρόιφ για την θέση του τεχνικού διευθυντή.

Ο γιος του Γιόχαν Κρόιφ, ο οποίος μέχρι τα 14 έπαιξε στις ακαδημίες του Αίαντα είναι το φαβορί για την θέση του Άλεξ Κρους, ο οποίος θα αποχωρήσει από το πόστο τις προσεχείς εβδομάδες.