Εθνική Ελπίδων: Έτοιμη για το 5Χ5 απέναντι στην Βόρεια Ιρλανδία

Με στόχο τη διατήρηση της πρωτιάς του 6ου προκριματικού ομίλου του EURO 2027, η Εθνική Ελπίδων υποδέχεται την Βόρεια Ιρλανδία (18/11, 16:00) στο Δημοτικό στάδιο Λειβαδιάς.

Παράλληλα θέλει να δώσει συνέχεια στο εξαιρετικό ξεκίνημα στον όμιλό της για τα προκριματικά του EURO U21, έχοντας κάνει το 4/4 έως τώρα και θέλει να κλείσει με το απόλυτο των νικών τον πρώτο γύρο.

Η Ελλάδα βρίσκεται πρώτη στη βαθμολογία με 12 βαθμούς, την ώρα που στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Γερμανία με 9 βαθμούς και στην τρίτη θέση βρίσκεται η προσεχής αντίπαλος της Εθνικής, Βόρεια Ιρλανδία, με 7.

Η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας ολοκληρώθηκε με απογευματινή προπόνηση στο προπονητικό γήπεδο του Λεβαδειακού, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι παίκτες που έχουν κληθεί για τον αγώνα από τον προπονητή της Ομάδας, Γιάννη Ταουσιάνη.

Στην αναμέτρηση της Εθνικής Ελπίδων με την Βόρεια Ιρλανδία (18/11, 16:00) στο Δημοτικό στάδιο Λειβαδιάς, η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη και θα γίνει από τη θύρα 1 του γηπέδου, ενώ η αναμέτρηση θα μεταδοθεί και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.