Αλλάζει ιατρικό τιμ η ΑΕΚ - Τέλος ο Χάρης Λάλος

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία της ΠΑΕ ΑΕΚ με τον γιατρό Χάρη Λάλο, ο οποίος αποχώρησε μετά από περίπου δέκα χρόνια από το Club.

Ο κ. Λάλος, ανακοίνωσε ο ίδιος την απόφαση του να αποχωρήσει, σημειώνοντας πως «με πλήρη επίγνωση και προσωπική επιλογή, αποφάσισα ότι έφτασε η κατάλληλη στιγμή να αποχωρήσω από τη θέση του ιατρού της ΑΕΚ και να ανοίξω ένα νέο κεφάλαιο με νέες επαγγελματικές προκλήσεις».

Στην ΠΑΕ ΑΕΚ, ήδη έχει γίνει προεργασία για τον αντικαταστάτη και το επόμενο διάστημα αναμένεται να ανακοινωθεί το νέο ιατρικό τιμ.

Η ανακοίνωση του Χάρη Λάλου:

Σήμερα ολοκληρώνεται για μένα ένας κύκλος σχεδόν δέκα ετών, γεμάτος εμπειρίες, προκλήσεις και αξέχαστες στιγμές. Με πλήρη επίγνωση και προσωπική επιλογή, αποφάσισα ότι έφτασε η κατάλληλη στιγμή να αποχωρήσω από τη θέση του ιατρού της ΑΕΚ και να ανοίξω ένα νέο κεφάλαιο με νέες επαγγελματικές προκλήσεις.

Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη προς τον πρόεδρο για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε ,καθώς και προς όλο το προσωπικό για την άψογη και ουσιαστική συνεργασία μας. Η καθημερινή μας κοινή πορεία υπήρξε δημιουργική.

Εύχομαι σε όλους υγεία και δύναμη για το μέλλον.