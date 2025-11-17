Παναθηναϊκός: Επιστροφή στο Κορωπί με έμφαση στην φυσική κατάσταση

Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού επέστρεψαν σήμερα στο Κορωπί, κάνοντας πρόγραμμα φυσικής κατάστασης.

Μετά το τριήμερο ρεπό που έδωσε ο Ράφα Μπενίτεθ στους ποδοσφαιριστές του, αυτοί επέστρεψαν σήμερα στο προπονητικό κέντρο «Γ. Καλαφάτης», με το πρόγραμμα πάντως να αφορά αποκλειστικά την φυσική κατάσταση.

Φυσικά απόντες ήταν οι διεθνείς, ενώ συνέχισαν να υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα. Οι Ντέσερς, Καλάμπρια, Ρενάτο και Κώτσιρας έκαναν ατομικό, ενώ ο Κυριακόπουλος θεραπεία.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρόγραμμα φυσικής κατάστασης επανήλθαν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού τη Δευτέρα, έπειτα από την τριήμερη άδεια που είχαν.

Απόντες ήταν οι διεθνείς Μπακασέτας, Σιώπης, Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν, Πελίστρι, Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι, Μπρέγκου, Φικάι. Θεραπεία ακολούθησε ο Κυριακόπουλος, ατομικό έκαναν οι Ντέσερς, Καλάμπρια, Σάντσες και Κώτσιρας».