Γκούμας: «Μας βοηθάει που οι σύλλογοι προωθούν νέους, άργησαν κιόλας - Πολύ καλή ομάδα με υγεία ο Λεβαδειακός»

Ο Κωνσταντίνος Γκούμας μίλησε για το ματς των Ελπίδων κόντρα στη Β. Ιρλανδία για το Euro 2027, ενώ αναφέρθηκε επίσης τόσο στον Λεβαδειακό, όπου αγωνίζεται αλλά και στη συνολική προσπάθεια που, επιτέλους, γίνεται από όλες τις ομάδες στην προώθηση νεαρών παικτών.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Μας βοηθάει αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια με την προώθηση στους συλλόγους των νέων παιδιών. Θα έλεγα ότι έχει αργήσει κιόλας να γίνει. Εγώ είμαι τυχερός, γιατί είμαι σε μία πάρα πολύ καλή και με υγεία ομάδα.

Το περιβάλλον είναι φανταστικό, με βοηθάει η διοίκηση και το τεχνικό τιμ. Ο Λεβαδειακός δεν είναι στο τοπ 5, αλλά έχει δημιουργήσει ένα πολύ καλό σύνολο, επειδή έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά. Στόχος φυσικά και όνειρο είναι να κάνω μία σπουδαία καριέρα».

Για το αυριανό ματς της Ελπίδων κόντρα στη Βόρεια Ιρλανδία, όπου η Εθνική θέλει τη νίκη για να κάνει το 5/5 στα προκριματικά του Euro Κ21 το 2027, σχολίασε:

«Χρειαζόμαστε τον κόσμο, τον είχαμε στη Λεωφόρο με τη Γεωργία. Εύχομαι όσο περισσότεροι μπορούν να είναι στο γήπεδο και να κλείσουμε με πέντε στις πέντε νίκες την πρώτη φάση. Κάθε παιδί θα ήθελε να είναι στη θέση μας. Δίνουμε το 100% παίζουμε για την πατρίδα μας και τις οικογένειές μας. Θέλουμε να είμαστε στην τελική φάση. Κοιτάμε να βγάζουμε την ποιότητά μας κι ελπίζω να τερματίσουμε στην πρώτη θέση».