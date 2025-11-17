Οι πρώτες κλήσεις του Βασίλη Σπέρτου στην Εθνική Γυναικών

Ο κ. Βασίλης Σπέρτος, κάλεσε 26 παίκτριες για τους δύο φιλικούς αγώνες της Εθνικής Γυναικών στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, με τη Λευκορωσία στις 29/11 και με την "οικοδέσποινα" στις 02/12/2025. Αυτές είναι οι πρώτες κλήσεις που απευθύνει ο κ Σπέρτος από την ανάληψη των καθηκόντων του ως προπονητής του γυναικείου αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Αναλυτικά οι κλήσεις:

ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
T Πεταλωτή  Ραφαηλία - Δήμητρα Scr Altach Frauen Austria
T Γιαννακούλη Δήμητρα ΑΕΚ
T Αναστασιάδης Αριάνα Βασιλική Κηφισιά
Α Θεοδωράκη Μαρίνα FC Zurich
Α Παπαδοπούλου Στέισι Σοφία Hibernian 
Α Μάρκου Ελένη Eintracht Frankfurt  Germany
Α Καπνίση  Μαρία ΑΕΚ
Α Γκούνη-Παπαϊωάννου Μαρία ΠΑΟΚ
Α Παυλοπούλου Γεωργία ΑΕΚ
Α Μήτκου Μαρία ΠΑΟΚ
Α Κοσκερίδου Μαρκέλλα Δήμητρα ΠΑΟΚ
Α Πατερνά Μαρία ΟΦΗ
Μ Μωραϊτου Αθανασία FC Union Berlin
Μ Χαλατσογιάννη Γεωργία ΥΒ Frauen
Μ Σαϊχ Ελένη Νικολέτα ΑΕΚ
Μ Δρακογιαννάκη Ελευθερία ΠΑΟΚ
Μ Χατζηνικολάου Δέσποινα ΑΕΚ
Μ Πούλιου Γρηγορία Παναθηναϊκός
Μ Αργυρίου Παναγιώτα ΠΑΟΚ
Ε Γιαννακά Βασιλική ΠΑΟΚ
Ε Χαμαλίδου Ιωάννα ΑΕΚ
Ε Παπαθεοδώρου Ιωάννα Oh Leuven 
Ε Τζούρτζεβιτς  Ηλέκτρα ΠΑΟΚ
Ε Σαρρή  Βεατρίκη Birmingham City
Ε Μπρουκσάϊρ Καλλίστη Κωνσταντίνα FHL meistaraflokkur kvenna
Ε Κόγγουλη Σοφία ΑΕΚ

 

