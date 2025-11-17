Οι πρώτες κλήσεις του Βασίλη Σπέρτου στην Εθνική Γυναικών

Ο κ. Βασίλης Σπέρτος, κάλεσε 26 παίκτριες για τους δύο φιλικούς αγώνες της Εθνικής Γυναικών στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, με τη Λευκορωσία στις 29/11 και με την "οικοδέσποινα" στις 02/12/2025. Αυτές είναι οι πρώτες κλήσεις που απευθύνει ο κ Σπέρτος από την ανάληψη των καθηκόντων του ως προπονητής του γυναικείου αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Αναλυτικά οι κλήσεις: ΘΕΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ T Πεταλωτή Ραφαηλία - Δήμητρα Scr Altach Frauen Austria T Γιαννακούλη Δήμητρα ΑΕΚ T Αναστασιάδης Αριάνα Βασιλική Κηφισιά Α Θεοδωράκη Μαρίνα FC Zurich Α Παπαδοπούλου Στέισι Σοφία Hibernian Α Μάρκου Ελένη Eintracht Frankfurt Germany Α Καπνίση Μαρία ΑΕΚ Α Γκούνη-Παπαϊωάννου Μαρία ΠΑΟΚ Α Παυλοπούλου Γεωργία ΑΕΚ Α Μήτκου Μαρία ΠΑΟΚ Α Κοσκερίδου Μαρκέλλα Δήμητρα ΠΑΟΚ Α Πατερνά Μαρία ΟΦΗ Μ Μωραϊτου Αθανασία FC Union Berlin Μ Χαλατσογιάννη Γεωργία ΥΒ Frauen Μ Σαϊχ Ελένη Νικολέτα ΑΕΚ Μ Δρακογιαννάκη Ελευθερία ΠΑΟΚ Μ Χατζηνικολάου Δέσποινα ΑΕΚ Μ Πούλιου Γρηγορία Παναθηναϊκός Μ Αργυρίου Παναγιώτα ΠΑΟΚ Ε Γιαννακά Βασιλική ΠΑΟΚ Ε Χαμαλίδου Ιωάννα ΑΕΚ Ε Παπαθεοδώρου Ιωάννα Oh Leuven Ε Τζούρτζεβιτς Ηλέκτρα ΠΑΟΚ Ε Σαρρή Βεατρίκη Birmingham City Ε Μπρουκσάϊρ Καλλίστη Κωνσταντίνα FHL meistaraflokkur kvenna Ε Κόγγουλη Σοφία ΑΕΚ