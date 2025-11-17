Οι πρώτες κλήσεις του Βασίλη Σπέρτου στην Εθνική Γυναικών

Αναλυτικά οι κλήσεις:
|ΘΕΣΗ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΣΩΜΑΤΕΙΟ
|T
|Πεταλωτή
|Ραφαηλία - Δήμητρα
|Scr Altach Frauen Austria
|T
|Γιαννακούλη
|Δήμητρα
|ΑΕΚ
|T
|Αναστασιάδης
|Αριάνα Βασιλική
|Κηφισιά
|Α
|Θεοδωράκη
|Μαρίνα
|FC Zurich
|Α
|Παπαδοπούλου
|Στέισι Σοφία
|Hibernian
|Α
|Μάρκου
|Ελένη
|Eintracht Frankfurt Germany
|Α
|Καπνίση
|Μαρία
|ΑΕΚ
|Α
|Γκούνη-Παπαϊωάννου
|Μαρία
|ΠΑΟΚ
|Α
|Παυλοπούλου
|Γεωργία
|ΑΕΚ
|Α
|Μήτκου
|Μαρία
|ΠΑΟΚ
|Α
|Κοσκερίδου
|Μαρκέλλα Δήμητρα
|ΠΑΟΚ
|Α
|Πατερνά
|Μαρία
|ΟΦΗ
|Μ
|Μωραϊτου
|Αθανασία
|FC Union Berlin
|Μ
|Χαλατσογιάννη
|Γεωργία
|ΥΒ Frauen
|Μ
|Σαϊχ
|Ελένη Νικολέτα
|ΑΕΚ
|Μ
|Δρακογιαννάκη
|Ελευθερία
|ΠΑΟΚ
|Μ
|Χατζηνικολάου
|Δέσποινα
|ΑΕΚ
|Μ
|Πούλιου
|Γρηγορία
|Παναθηναϊκός
|Μ
|Αργυρίου
|Παναγιώτα
|ΠΑΟΚ
|Ε
|Γιαννακά
|Βασιλική
|ΠΑΟΚ
|Ε
|Χαμαλίδου
|Ιωάννα
|ΑΕΚ
|Ε
|Παπαθεοδώρου
|Ιωάννα
|Oh Leuven
|Ε
|Τζούρτζεβιτς
|Ηλέκτρα
|ΠΑΟΚ
|Ε
|Σαρρή
|Βεατρίκη
|Birmingham City
|Ε
|Μπρουκσάϊρ
|Καλλίστη Κωνσταντίνα
|FHL meistaraflokkur kvenna
|Ε
|Κόγγουλη
|Σοφία
|ΑΕΚ