Τρομάζει η απόδοση του Χάαλαντ σε 21 αγώνες: Δεν δείχνει έλεος ο Νορβηγός

Ο Νορβηγός στράικερ είναι πυρ και μανία και η σεζόν δεν βρίσκεται ακόμη ούτε στα μισά, τόσο στην Premier League αλλά όσο και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Για την ακρίβεια Χάαλαντ έχει σημειώσει 32 γκολ σε 21 αγώνες και δείχνει ότι είναι ασταμάτητος και την φετινή σεζόν, τρομοκρατώντας κάθε αντίπαλη άμυνα.

Οι μόνες ομάδες που έχουν γλυτώσει από τις σφαίρες του έως τώρα είναι η Τότεναμ και η Άστον Βίλα.

Παράλληλα ο Χάαλαντ έχει δώσει και τρεις ασίστ, οι οποίες έχουν γίνει στο παιχνίδια που έχει σκοράρει και εκείνος.

Τα γκολ και οι ασίστ του Νορβηγού

Γουλβς 2

Τότεναμ: μηδέν

Μπράιτον 1

Φινλανδία 1

Μολδαβία 5 γκολ, 2 ασίστ

Μαντσέστερ Γιουνάιτεντ 2

Νάπολι 1

Άρσεναλ 1

Μπέρνλι 2 γκολ, 1 ασίστ

Μονακό 2

Μπρέντφορντ 1

Ισραήλ 3

Έβερτον 2

Βιγιαρεάλ 1

Άστον Βίλα: μηδέν

Μπόρνμουθ 2

Ντόρτμουντ 1

Λίβερπουλ 1

Εσθονία 2

Ιταλία 2