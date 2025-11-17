Απίστευτο σενάριο: Χώρα διεκδικεί πρόκριση στο Μουντιάλ παρά τις δέκα ήττες στα προκριματικά

Πώς είναι δυνατόν μια εθνική ομάδα να διεκδικεί θέση στα τελικά του Μουντιάλ έχοντας υποστεί δέκα ήττες στα προκριματικά; Κι όμως, ένα από τα πιο παράξενα σενάρια των φετινών προκριματικών είναι ήδη πραγματικότητα.

Παρά τις δέκα ήττες, η Βολιβία εξακολουθεί να βρίσκεται στο «κόλπο» για το Παγκόσμιο Κύπελλο, τη στιγμή που η μάχη για τις 48 θέσεις του τουρνουά στη Βόρεια Αμερική κορυφώνεται.

Οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και το Μεξικό έχουν προκριθεί ως συνδιοργανωτές, ενώ πολλές ακόμη χώρες έχουν ήδη εξασφαλίσει τις θέσεις τους.

Η Ευρώπη θα εκπροσωπηθεί με 16 ομάδες, η Αφρική με 9, η Ασία με 8, ενώ από έξι εισιτήρια θα έχουν η Νότια Αμερική και η CONCACAF. Η Ωκεανία επρόκειτο να έχει μία εγγυημένη θέση, την οποία κατέκτησε η Νέα Ζηλανδία.



Οι δύο τελευταίες θέσεις του Μουντιάλ θα κριθούν μέσω των διασυνομοσπονδιακών playoffs του Μαρτίου 2026. Έξι ομάδες θα μπουν στην κληρωτίδα, με τη διαδικασία να διεξάγεται στις 20 Νοεμβρίου στη Ζυρίχη. Μέχρι στιγμής τρεις χώρες έχουν «κλειδώσει» παρουσία στην κλήρωση: η Βολιβία, η οποία ολοκλήρωσε τα προκριματικά με μόλις έξι νίκες και δέκα ήττες, η ΛΔ Κονγκό που απέκλεισε τη Νιγηρία στα πέναλτι, και η Νέα Καληδονία ως εκπρόσωπος της Ωκεανίας.

Στη Νότια Αμερική, οι δέκα ομάδες παίζουν μεταξύ τους εντός–εκτός σε έναν ενιαίο όμιλο, με τις έξι πρώτες να προκρίνονται απευθείας. Αργεντινή, Ισημερινός, Κολομβία, Ουρουγουάη, Βραζιλία και Παραγουάη εξασφάλισαν τα άμεσα εισιτήρια, αφήνοντας τη Βολιβία να διεκδικεί την τύχη της μέσω των playoffs.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το φετινό καλοκαίρι το Μεξικό θα γίνει η πρώτη χώρα που φιλοξενεί το Παγκόσμιο Κύπελλο για τρίτη φορά, μετά το 1970 και το 1986. Παρότι η διοργάνωση του 2026 θα διεξαχθεί από κοινού με ΗΠΑ και Καναδά, μόνο τρεις πόλεις στο Μεξικό έχουν οριστεί να φιλοξενήσουν αγώνες.