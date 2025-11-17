Σπανός: «Τα λεφτά που έχω βάλει στον Ατρόμητο δεν τα έχει βάλει κανείς και ούτε πρόκειται»

Ο ιδιοκτήτης του Ατρόμητου, Γιώργος Σπανός μίλησε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του Ντούσαν Κέρκεζ που θα αντικαστήσει τον Λεωνίδα Βόκολο στην τεχνική ηγεσία της ομάδας του Περιστερίου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Σπανός:

«Θα ήθελα με την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον κ. Βόκολο για τη συνεργασία, πράγματι είναι ένας άνθρωπος σοβαρός και επαγγελματίας. Στο ποδόσφαιρο η δουλειά πολλές φορές δεν συνάδει με το αποτέλεσμα. Ο νέος μας προπονητής είναι ο κ. Κέρκεζ. Το συμβόλαιο είναι απλός τύπος, για μένα η επιτομή είναι η συνεργασία και η επικοινωνία.

Ο χρόνος θα δείξει πώς θα συμπλεύσουμε και πώς θα πάμε. Ο Κέρκεζ ήταν στόχος του Ατρομήτου και σε άλλες περιόδους που χρειαζόμασταν προπονητή. Ο τεχνικός διευθυντής έχει μιλήσει και στο παρελθόν μαζί του, πιστεύω πως είναι ένας προπονητής που έχει δουλέψει σε πρωταθλήματα και όχι σε τοπ ομάδες, έχει το προφίλ και τις δυνατότητες να αναλάβει τον Ατρόμητο και να τον οδηγήσει στον δρόμο των επιτυχιών. Στο ποδόσφαιρο όπως και στη ζωή χρειάζεται και τύχη.

Δέχομαι την κριτική από ανθρώπους που είναι ενεργοί και μέσα από την καλόπιστη κριτική γίνεσαι καλύτερος. Όλες οι επιλογές είναι επιλογές δικές μου. Ο κόσμος θα θέλει να διαμαρτυρηθεί, εγώ είμαι αποκλειστικός υπεύθυνος για τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο που εργάζεται στον Ατρόμητο. Δεν δέχομαι ισοπέδωση και μηδενισμό, αυτοί που την κάνουν πρέπει να είναι εκτός πραγματικότητας.

Δεν γίνεται πριν δύο εβδομάδες να αποθεώνουμε τους παίκτες μετά το διπλό στο Ηράκλειο και μετά να τους λέμε άσχετους. Υπάρχουν και αστάθμητοι παράγοντες. Ο Ατρόμητος είναι σταθερή δύναμη στο πρωτάθλημα, πρέπει να είμαστε πραγματιστές, είμαστε 20 χρόνια τη Super League. πάντα σε αυτή τη ζωή επιτρέπεται να πέσουμε, αλλά βρίσκουμε τρόπο να σηκωνόμαστε. Η ζωή και το ποδόσφαιρο είναι μάχες. Στο τέλος της χρονιάς θα κάνουμε ταμείο. Όλοι κάνουν λάθη, όποιος κάνει τα λιγότερα επιβραβεύεται.

Κάναμε μία επιλογή, θα μας βοηθήσει και θα τον βοηθήσουμε. Είμαστε εδώ ό,τι χρειαστεί, μαζί με τον κόσμο – με ενδιαφέρει αυτός που αγαπάει την ομάδα, που έρχεται στο γήπεδο, όχι όσοι σχολιάζουν απλώς στα social media. Αυτή είναι η κατάσταση, θα τη δεχτούμε, να αντιλαμβανόμαστε τι μέγεθος είμαστε, πόσα χρόνια είμαστε, πού μπορεί να φτάσει η ομάδα και τις απαιτήσεις έχουμε από αυτή τη διοίκηση. Όταν είμαστε τελευταίοι στα εισιτήρια, με συνεπή διαδρομή στη Σούπερ Λιγκ, κάποιοι πρέπει να είναι εκτός πραγματικότητας. Έγώ απλώνω τα πόδια μου μέχρι εκεί που φτάνει το πάπλωμα.

Εάν κάποιος δεν του αρέσει η διοίκηση να φέρει κάποιον εφοπλιστή. Όπως και να βάλει λεφτά, γιατί τα λεφτά έχω βάλει σε αυτή την ομάδα, δεν τα έχει βάλει κανείς και ούτε θα τα βάλει».

Όσον αφορά το καλοκαιρινό ενδιαφέρον για την αγορά της ομάδας και το εάν χάθηκε εκεί χρόνος για να φτιαχτεί η φετινή ομάδα, ο κ. Σπανός είπε: “Δεν νομίζω ότι χάθηκε χρόνος. Η ομάδα είχε βασικό κορμό και οι προσθήκες που χρειάστηκαν ήταν λίγες. Ήμασταν έτοιμοι και για plan b. Δεν ψάχνω δικαιολογίες. Σίγουρα τα αποτελέσματα παίζουν ρόλο. Ωστόσο, υπήρξαν και άλλοι παράγοντες, τραυματισμοί, κακές διαιτησίες”.

Για το πού οφείλεται η απουσία του κόσμου: “Δεν μπορώ να γνωρίζω. Εμείς μιλάμε για τον κόσμο που έρχεται στο γήπεδο. Αυτή είναι η αποστολή μας. Η ομάδα πρέπει να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο για να φέρνει κόσμο στο γήπεδο. Ίσως η φθορά των πολλών χρόνων. Εμάς μας ενδιαφέρει να παίζουμε καλά. Σίγουρα, θα κάνουμε λάθη και από αυτά θα κριθούμε. Εγώ προσκαλώ και αυτούς που δεν τους αρέσει να έρθουν στο γήπεδο”.

Για τα αποτελέσματα: “Δεν θέλω να μπω σε χωράφια προπονητικά, δεδομένα δεν έχουμε αξιοποιήσει την έδρα μας. Εκτός έδρας παίρναμε αποτελέσματα. Για την περσινή ομάδα τα έχουμε συζητήσει. Ίσως και το στιλ των προπονητών όταν έβρισκαν χώρους ήταν πιο αποδοτικοί. Είναι ερώτηση που θα την μπούμε στον κόουτς μετά από 1-2 μήνες. Γνωρίζει το πρόβλημα στην έδρα μας. Οι προπονητές καλούνται να βρουν λύσεις, κάνω εκτίμηση της κατάστασης, όχι κάτι άλλο”.

Για το μακροπρόθεσμο στόχο του Ατρόμητου: “Είμαστε μέσα στους στόχους, παίζουμε σε ένα πρωτάθλημα που με μία δύο συνεχόμενες νίκες κοιτάς πάνω στη βαθμολογία και μετά από ένα – δύο αρνητικά αποτελέσματα βλέπεις κάτω. Οι στόχοι είναι το 5-8 και να πάμε όσο πιο μακριά στο Κύπελλο. Πιστεύω στο ρόστερ της ομάδας και στη δουλειά. Το έχω πει κατ’ επανάληψη. Οφείλουν (σ.σ. οι παίκτες) να βελτιώνονται καθημερινά και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του συλλόγου. Εδώ είμαστε και ό,τι θα κάνουμε από την πλευρά μας τον Ιανουάριο θα το κάνουμε. Πιστεύουμε στο υλικό που έχουμε. Το νο1 που έχω ζητήσει είναι να βελτιώσουμε το υπάρχον υλικό. Όταν ατομικά βελτιωθεί ο κάθε ποδοσφαιριστής, θεωρώ πως και η ομάδα θα είναι καλύτερη. Αυτός είναι ο σκοπός, και του κ. Κέρκεζ”.