Αντσελότι: «Ο Ρονάλντο μπορεί να φθάσει τα 1.000 γκολ»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, παρά τα 40 χρόνια του, παραμένει ασταμάτητος, καθώς έφθασε συνολικά τα 953 γκολ σε 1.297 ματς συνολικά, σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο, ενώ έχει στο ενεργητικό του και 259 ασίστ.

Ο Ποτογάλος σούπερ σταρ πρόσφατα αποκάλυψε πως μεγάλος στόχος του είναι να πετύχει 1.000 γκολ πριν αποσυρθεί από τα γήπεδα.

Πολλοί αμφιβάλουν αν τελικά θα τα καταφέρει, όχι όμως και ο Κάρλο Αντσελότι. Ο διάσημος Ιταλός τεχνικός της εθνικής Βραζιλίας δήλωσε πως ο Ρονάλντο έχει τις δυνατότητες και τη θέληση να τα καταφέρει:

«Είμαι σίγουρος πως θα τα καταφέρει. Δεν έχω καμιά αμφιβολία γιατί τον γνωρίζω καλά και ξέρω πως πάντα καταφέρνει να πετυχαίνει τους στόχους του. Είναι κορυφαίος επαγγελματίας και παρά την ηλικία του παραμένει στην κορυφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Είναι θέμα χρόνου να φθάσει στο στόχο του», τόνισε ο Αντσελότι στην αθλητική εφημερίδα της Μαδρίτης «AS».