Εικόνες ντροπής στην Αργεντινή: Βίαια επεισόδια και χρήση χημικών στο Ντεπορτίβο Μαδρίν – Μορόν (vid)

Η ρεβάνς ανάμεσα στη Ντεπορτίβο Μαδρίν και τη Μορόν για τα ημιτελικά των playoffs της Primera National στην Αργεντινή, επισκιάστηκε από σοβαρά επεισόδια, συμπλοκές μεταξύ των παικτών και την παρέμβαση της αστυνομίας, η οποία προχώρησε σε χρήση σπρέι πιπεριού.

Την Κυριακή (16/11), η Ντεπορτίβο Μαδρίν φιλοξένησε τη Μορόν με στόχο την πρόκριση στη μεγάλη κατηγορία. Ωστόσο, με το σφύριγμα της λήξης, η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο, οδηγώντας σε έντονη αντιπαράθεση και σύρραξη ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, με το κλίμα να γίνεται εκρηκτικό και τις αρχές να καλούνται να επέμβουν για να περιορίσουν την ένταση.

Οι αστυνομικοί που εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο για να σταματήσουν τα επεισόδια έκαναν χρήση χημικών και σπρέι πιπεριού εναντίον παικτών της φιλοξενούμενης ομάδας, οι οποίοι προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από τη χαοτική κατάσταση.

«Αυτά είναι πράγματα που καταστρέφουν το ποδόσφαιρο. Δεν πρέπει να συμβαίνουν. Ένα παιχνίδι πρέπει να ολοκληρώνεται κανονικά και μετά τελειώνει εκεί. Υπάρχουν αδικίες που δεν μπορείς να αποφύγεις, αλλά αυτό που ζήσαμε μετά ήταν απίστευτο», δήλωσε ο ποδοσφαιριστής της Μορόν, Χουάν Μανουέλ Ολιβάρες, ο οποίος υπέστη τραυματισμούς στον αυχένα και το πόδι λόγω της συμπλοκής.

Ο επιθετικός της Μορόν, Ίβο Κοσταντίνο, δημοσίευσε μάλιστα μια φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την επίδραση του σπρέι πιπεριού, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ντροπή, απόλυτη ατιμωρησία».



Δείτε το video...