Δύο νέα ρεκόρ για τον Χάαλαντ

Η Νορβηγία είναι η 32η ομάδα που εξασφάλισε την παρουσία της στα τελικά του Μουντιάλ 2026, τερματίζοντας στην πρώτη θέση του 9ου ομίλου, μετά την εμφατική νίκη της με 4-1 επί της Ιταλίας στο Μιλάνο και μάλιστα με ανατροπή στο τελευταίο ημίωρο.

Ο Ερλινγκ Χάαλαντ έκλεισε με εμφατικό τρόπο τα προκριματικά σημειώνοντας 17 γκολ σε εννιά αγώνες με τον σούπερ σταρ της εθνικής ομάδας και της Μάντσεστερ Σίτι να πετυχαίνει δύο ακόμη μεγάλα ρεκόρ στην καριέρα του.

Συγκεκριμένα ο διάσημος φορ με τα δύο γκολ που πέτυχε χθες, κατάφερε να σκοράρει για έντεκα συνεχή ματς της εθνικής του ομάδας και ισοφάρισε ρεκόρ 63 ετών, καθώς κάτι ανάλογο είχε πετύχει μόνο ο Αμπντούλ Γκάνι Μινιάτ της Μαλαισίας το 1961 και το 1962.

Παράλληλα, ο Χάαλαντ έφτασε τα 17 γκολ (σε 9 ματς) με το εθνόσημο μέσα στο 2025. Μόνο δύο ποδοσφαιριστές έχουν πετύχει περισσότερα, ο Ούγγρος Σάντορ Κότσις που είχε 23 γκολ (σε 14 ματς) το 1954 και ο Γάλλος Ζιστ Φοντέν που είχε 18 γκολ (σε 12 ματς) το 1958. Επίσης 17 γκολ είχε ο Ολλανδός Μέμφις Ντεπάι το 2021, αλλά σε 16 ματς με τους «οράνιε».