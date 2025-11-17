Ο Χάαλαντ αποκάλυψε τον Ιταλό που τον εξόργισε: «Μου έπιασε τον κ@λο και του είπα, τώρα θα δεις!»

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ αποκάλυψε τι συνέβη μέσα στο παιχνίδι με την Ιταλία και ποια στιγμή τον… άναψε, οδηγώντας τον τελικά στο να σημειώσει δύο γκολ στο «Σαν Σίρο».

Η Ιταλία, που ήθελε ένα θαύμα για να πάρει απευθείας την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 –χρειαζόταν νίκη με εννέα τέρματα διαφορά– προηγήθηκε νωρίς με τον Εσποζίτο, αλλά η Νορβηγία έκανε ανατροπή-θρίαμβο και επικράτησε με 4-1, στέλνοντας τους «Ατζούρι» στα μπαράζ.

Ο Χάαλαντ ήταν και πάλι ο μεγάλος πρωταγωνιστής, σκοράροντας δύο φορές και φτάνοντας τα εντυπωσιακά 16 γκολ και 2 ασίστ σε μόλις οκτώ προκριματικές αναμετρήσεις.

Μετά το ματς, ο 25χρονος φορ της Μάντσεστερ Σίτι μίλησε για την ένταση που υπήρξε με τον Τζιανλούκα Μαντσίνι, αποκαλύπτοντας με χιούμορ τι προηγήθηκε πριν σκοράρει:

«Στο 1-1 ο Μαντσίνι άρχισε να μου πιάνει τον κ@@@. Τον ρώτησα “Τι κάνεις;” και του είπα χαμογελώντας “Ευχαριστώ για το έξτρα κίνητρο, τώρα θα δεις”. Και μετά έβαλα δύο γκολ», ανέφερε γελώντας.

Η Νορβηγία, με αυτή τη νίκη, εξασφάλισε την επιστροφή της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά το 1998 και μόλις τέταρτη συνολικά (1938, 1994, 1998 και 2026).