Ο Τούχελ «αδειάζει» τον Μπέλιγχαμ: «Η συμπεριφορά και ο σεβασμός είναι απαραίτητος» (vid)

Ο Τόμας Τούχελ δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένος από τη στάση του Τζουντ Μπέλιγχαμ κατά τη διάρκεια της νίκης της Αγγλίας με 2-0 απέναντι στην Αλβανία.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αγγλίας έκανε παρατήρηση στον άσο της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος έδειξε τη δυσαρέσκειά του όταν έγινε αλλαγή στο 84ο λεπτό, λίγο μετά το τέρμα του Χάρι Κέιν που «κλείδωσε» το απόλυτο 8/8 στα προκριματικά και έστειλε τα «Τρία Λιοντάρια» στο Παγκόσμιο Κύπελλο σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Ο Μπέλιγχαμ, που επέστρεψε στη βασική ενδεκάδα για πρώτη φορά από τον Ιούνιο, δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του: σήκωσε τα χέρια του διαμαρτυρόμενος την ώρα που ο Μόργκαν Ρότζερς ετοιμαζόταν να μπει στο ματς. Παρά ταύτα, χαιρέτησε τον προπονητή πριν πάρει θέση στον πάγκο.

Σε ερώτηση σχετικά με τη συμπεριφορά του παίκτη, ο Τούχελ είπε:

«Η απόφαση έχει παρθεί και πρέπει να γίνει αποδεκτή. Ο συμπαίκτης του περιμένει να μπει, άρα χρειάζεται σεβασμός. Δεν θέλω να το μεγαλοποιήσω, αλλά η συμπεριφορά και ο σεβασμός προς την ομάδα είναι βασικά στοιχεία. Όλοι πρέπει να λειτουργούν με αμοιβαία υπευθυνότητα».

Συμπλήρωσε μάλιστα πως «δεν πρόκειται να αλλάξουμε κάποια αλλαγή μόνο και μόνο επειδή κάποιος κουνάει τα χέρια του».

Ο Τούχελ έχει ξανακάνει παρατηρήσεις στον Μπέλιγχαμ για τάσεις εγωκεντρισμού. Τον είχε αφήσει εκτός αποστολής τον Οκτώβριο –ενώ ο παίκτης ανάρρωνε από επέμβαση στον ώμο–, αλλά τον επανέφερε για τους αγώνες του Νοεμβρίου.