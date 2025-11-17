Τσέλσι: Εκλεισε 16χρονο στόπερ από τον Ισημερινό

Σε μια ακόμη επένδυση για το μέλλον προχωρά η Τσέλσι, καθώς ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις για την απόκτηση ενός 16χρονου από τον Ισημερινό, του Ντέινερ Ορντονιές, που αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός στην Ιντεπετιέντε ντελ Βάλε.

Ο νεαρός στόπερ θεωρείται σπουδαίο ταλέντο και η ομάδα του Λονδίνου πρόσφερε δύο εκατ. ευρώ για να εξασφαλίσει τα δικαιώματα του. Ο Ορντονιές θα παραμείνει στην Ιντεπετιέντε και τον Ιανουάριο του 2028, όταν θα έχει γίνει 18 ετών, θα ενταχθεί στο ρόστερ της Τσέλσι.

Η ομάδα του Λονδίνου είναι επίσης κοντά σε συμφωνία για την απόκτηση ενός ακόμη 16χρονου, του Νιγηριανού μέσου, Αμπντουλελίλ Καμαλντίν, ο οποίος είχε εντυπωσιάσει με το ταλέντο του στο Μουντιάλ για παίκτες κάτω των 20 ετών. Η αγγλική εφημερίδα «The Sun» αναφέρει πως ήδη έχει συμφωνήσει για την απόκτηση του αντί τριών εκατ. ευρώ από την εταιρία μάνατζερ, που έχει τα δικαιώματα του. Μάλιστα το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως εκπρόσωπος του νεαρού άσου επισκέφθηκε τα γραφεία της Τσέλσι στο Λονδίνο και συναντήθηκε με παράγοντες των «μπλε» για το θέμα αυτό.