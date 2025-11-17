Προπονητής Νιγηρίας μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ: «Μας έκαναν βουντού από τον πάγκο του Κονγκό»! (vids)

Η Νιγηρία ηττήθηκε με 4-2 στα πέναλτι από το Κονγκό κι έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στα μπαράζ για τα προκριματικά του Μουντιάλ, με τον προπονητή της να ξεσπάει μετά το τέλος της ψυχοφθόρας διαδικασίας, καταγγέλλοντας... βουντού από τους αντιπάλους!
«Στη διάρκεια των πέναλτι, κάποιοι από την ομάδα Κονγκό έκαναν βουντού. Σε κάθε εκτέλεση. Γι’ αυτό εκνευρίστηκα. Δεν ξέρω αν ήταν νερό ή κάτι άλλο, αλλά πετούσαν ένα υγρό στον αέρα», ανέφερε ο Έρικ Σέκου Τσέλε.
Naija coach accuses DR Congo of using Voodoo — SLEEK (@Sleekodds) November 17, 2025
🔥 OFF CAMERA DRAMA!! 🔥— Micky Jnr (@MickyJnr__) November 16, 2025
Nigeria’s coach, Éric Sékou Chelle, was captured trying to fight just before the last penalty kick of the game! 😳
He was reportedly picking up a water bottle, seemingly aiming at a member of the DR Congo technical team.
The match commissioner will… pic.twitter.com/q4SRKbRa9a