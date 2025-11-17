Προπονητής Νιγηρίας μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ: «Μας έκαναν βουντού από τον πάγκο του Κονγκό»! (vids)

Απίθανη δήλωση από τον τεχνικό της εθνικής Νιγηρίας, Έρικ Σέκου Τσέλε, έπειτα τον αποκλεισμό της ομάδας του από τη μάχη των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Νιγηρία ηττήθηκε με 4-2 στα πέναλτι από το Κονγκό κι έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στα μπαράζ για τα προκριματικά του Μουντιάλ, με τον προπονητή της να ξεσπάει μετά το τέλος της ψυχοφθόρας διαδικασίας, καταγγέλλοντας... βουντού από τους αντιπάλους!

«Στη διάρκεια των πέναλτι, κάποιοι από την ομάδα Κονγκό έκαναν βουντού. Σε κάθε εκτέλεση. Γι’ αυτό εκνευρίστηκα. Δεν ξέρω αν ήταν νερό ή κάτι άλλο, αλλά πετούσαν ένα υγρό στον αέρα», ανέφερε ο Έρικ Σέκου Τσέλε.

