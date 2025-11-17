Παναργειακός: Στην πόρτα της εξόδου ο Αρμάντο Φουτσίνι

Σε δύσκολη θέση ο Αρμάντο Φουτσίνι μετά και τη νέα ήττα του Παναργειακού στο "εξάποντο" παιχνίδι με την Ηλιούπολη.

Η ομάδα του Άργους είναι η μοναδική χωρίς νίκη σε όλη τη Superleague, τελευταία στο νότιο όμιλο με μόλις τρεις βαθμούς σε δέκα αγωνιστικές και μετά την εντός έδρας ήττα από την Ηλιούπολη (0-2), ο Αρμάντο Φουτσίνι φαίνεται να οδεύει προς την έξοδο.

Το άφησε ορθάνοιχτο άλλωστε κι ο ίδιος στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα, λέγοντας πως: «Μας λείπει κάτι. Κάναμε τα πλάνα με τη διοίκηση για να αλλάξουμε την κατάσταση, αλλά δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα. Θα δούμε αν θα είμαι εγώ η αλλαγή για να πάει καλά η ομάδα. Είμαι τόσο χάλια σήμερα, για πρώτη φορά, σκέφτομαι το μέλλον, δεν ξέρω τι θα γίνει».

