Η... μισή Premier League και Νάπολι στα πόδια του Μουζακίτη - «Θέλει 30 εκατ. ο Ολυμπιακός»

Ο 18χρονος μέσος του Ολυμπιακού κατέκτησε πριν λίγες ημέρες τον τίτλο του "Golden Boy Web", έχοντας τραβήξει εδώ και καιρό επάνω του τα βλέμματα κορυφαίων ευρωπαϊκών κλαμπ.
Σύμφωνα με νέα αναφορά μάλιστα του γνωστού Ιταλού δημοσιογράφου Νικολό Σκίρα, για τον νεαρό άσο ενδιαφέρονται πολλές ομάδες της Premier League.
Συγκεκριμένα οι Άρσεναλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτνετ, Φόρεστ, Άστον Βίλα αλλά και η Νάπολι έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον παίκτη, με τους Άγγλους να έχουν το προβάδισμα όπως σημειώνει, μιας και ο Ολυμπιακός αξιώνει 30 εκατ. ευρώ για να τον πουλήσει.
Several #PremierLeague clubs (#Arsenal, #NottinghamForest, #ManchesterUnited and #AstonVilla) and #Napoli have shown interest in #Olympiacos’ young talent Christos #Mouzakitis (born in 2005). #OlympiakosFC ask 30M to sell him and the english clubs are leading the race. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 16, 2025