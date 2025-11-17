Η... μισή Premier League και Νάπολι στα πόδια του Μουζακίτη - «Θέλει 30 εκατ. ο Ολυμπιακός»

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ, Άστον Βίλα και όχι μόνο έχουν στο στόχαστρό τους τον Χρήστο Μουζακίτη, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα.

Ο 18χρονος μέσος του Ολυμπιακού κατέκτησε πριν λίγες ημέρες τον τίτλο του "Golden Boy Web", έχοντας τραβήξει εδώ και καιρό επάνω του τα βλέμματα κορυφαίων ευρωπαϊκών κλαμπ.

Σύμφωνα με νέα αναφορά μάλιστα του γνωστού Ιταλού δημοσιογράφου Νικολό Σκίρα, για τον νεαρό άσο ενδιαφέρονται πολλές ομάδες της Premier League.

Συγκεκριμένα οι Άρσεναλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτνετ, Φόρεστ, Άστον Βίλα αλλά και η Νάπολι έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον παίκτη, με τους Άγγλους να έχουν το προβάδισμα όπως σημειώνει, μιας και ο Ολυμπιακός αξιώνει 30 εκατ. ευρώ για να τον πουλήσει.

