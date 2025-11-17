Τούχελ για Μπέλιγχαμ: «Η συμπεριφορά και ο σεβασμός για τους συμπαίκτες είναι πολύ σημαντικά»

Ο Τόμας Τούχελ τοποθετήθηκε για την αντίδραση που είχε ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, όταν έγινε αλλαγή στην αναμέτρηση της Αγγλίας με την Αλβανία.

Ο νεαρός χαφ της Ρεάλ Μαδρίτης, δεν πήρε με καλό μάτι την αντικατάστασή του και αποχώρησε προς τον πάγκο με... μουρμούρα, με την αντίδρασή του να μην μένει ασχολίαστη από τον ομοσπονδιακό προπονητή των «Τριών Λιονταριών».

«Είδα ότι ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ δεν ήταν χαρούμενος όταν βγήκε. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο, αλλά επιμένω στα λόγια μου. Η συμπεριφορά και ο σεβασμός προς τους συμπαίκτες σου είναι πολύ σημαντικά.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται από τον προπονητή και πρέπει να τις αποδεχθείς ως παίκτης. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για αυτό το θέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά στη δήλωσή του ο Τόμας Τούχελ.