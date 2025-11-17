Ρόμπερτσον: «Απογοητευμένοι με την ήττα από την Ελλάδα αλλά έχουμε τελικό στην έδρα μας»

Ο αρχηγός της Σκωτίας, Άντι Ρόμπερτσον, μίλησε για την ήττα από την Ελλάδα, αλλά και τον τελικό που έχουν οι Σκωτσέζοι με την Δανία για την πρόκριση στο Mundial.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Αυτό θέλαμε, να έχουμε ακόμα πιθανότητες να προκριθούμε απευθείας στο Μουντιάλ. Όμως δεν μπορούμε να δεχόμαστε έτσι εύκολα τρία γκολ. Αυτό είναι εξαιρετικά απογοητευτικό. Είχαμε οκτώ ή εννέα πολύ μεγάλες ευκαιρίες, οπότε λειτουργήσαμε σωστά στο επιθετικό κομμάτι, αλλά δεν κάναμε το ίδιο στην άμυνα.

Θέλαμε να ισοφαρίσουμε, αλλά δεν θα είχε καμία σημασία ως προς το τι θέλουμε στην τελευταία αγωνιστική. Ο νικητής τα παίρνει όλα την Τρίτη, αυτό είναι το μόνο που μπορούσαμε να ζητήσουμε.

Είμαστε απογοητευμένοι με το αποτέλεσμα απέναντι στην Ελλάδα, αλλά δεν μπορούσαμε να ζητήσουμε κάτι περισσότερο από το να έχουμε έναν τελικό στην έδρα μας απέναντι στη Δανία την Τρίτη και στο χειρότερο σενάριο τη συμμετοχή μας στα μπαράζ».