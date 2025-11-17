To Κονγκό λύγισε τη Νιγηρία στα πέναλτι και έκλεισε θέση στα μπαράζ για το Mundial!

Έτοιμη να γράψει ιστορία είναι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, που μετά από ένα συναρπαστικό ματς, λύγισε τη Νιγηρία στα πέναλτι (1-1 κ.α. 4-3 πεν.), εξασφαλίζοντας μια θέση στα μπαράζ πρόκρισης για το Mundial.

H τελευταία παρουσία του Κονγκό σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου ήταν το μακρινό 1974 και πλέον βρίσκεται μια ανάσα από το να γράψει ιστορία, μέσω των μπαράζ στα inter-confederation playoffs.

Η αναμέτρηση με τη Νιγηρία είχε συγκλονιστική εξέλιξη, αφού οι «Σούπερ Αετοί», άνοιξα το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό με τον Ονιεκά, όμως οι Κονγκολέζοι βρήκαν την απάντηση με τον Μεσάκ Ελία στο 32΄

Το 1-1 έμεινε μέχρι την λήξη της κανονικής διάρκειας και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην διαδικασία των πέναλτι με τους παίκτες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό να είναι πιο εύστοχοι, επικρατώντας με 4-3.

Η τελική φάση των μπαράζ στα inter-confederation playoffs περιλαμβάνει έξι ομάδες: Κονγκό, Βολιβία, Νέα Καληδονία και τρεις που θα προκύψουν από τις ζώνες της CONCACAF και της Ασίας (AFC).