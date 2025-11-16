Αλαφούζος: «Θα προσπαθήσω να μην κατεδαφιστεί η Λεωφόρος» (vid)

Ο Γιάννης Αλαφούζος τόνισε ότι θα κάνει προσπάθεια ώστε να μην γκρεμιστεί η Λεωφόρος, ή έστω να παραμείνει πάρα πολύ έντονο Παναθηναϊκό στοιχείο στην περιοχή.

Σε συζήτηση για το γηπεδικό και τον Βοτανικό, ο μεγαλομέτοχος της «πράσινης» ΠΑΕ μίλησε για την Λεωφόρο και εξήγησε ότι ο ίδιος θα ήθελε να μην γκρεμιστεί η Λεωφόρος, κάτι που θα επιδιώξει μάλιστα να πετύχει.

Εξέφρασε παράλληλα την επιθυμία του ο «Τάφος του Ινδού» να μετατραπεί σε μουσείο του συλλόγου, ενώ τόνισε ότι θα προσπαθήσει να κρατήσει την Θύρα 13 εκεί όπου είναι.

Απόσπασμα από τα όσα ανέφερε:

Για τον Βοτανικό και την Λεωφόρο:

«Η Ακρόπολη θα φαίνεται από κάποια σημεία του γηπέδου. Είναι δίπλα στην Αρχαία Αγορά. Ο Ελαιώνας έχει φοβερή ιστορία, ήταν εκεί που είχαν τα μποστάνια τους και τις καλλιέργειές τους οι Αθηναίοι. Είναι καρδιά της Αθήνας, είχε υποβαθμιστεί η περιοχή. Δεν είναι μόνο το γήπεδο, αλλάζει όλη η περιοχή. Όσον αφορά τη Λεωφόρο, θα προσπαθήσουμε να μην κατεδαφιστεί. Δεν ξέρω αν θα το πετύχουμε. Θα ήθελα να μείνει ένα μεγάλο μέρος της, να παίζουν παιδιά. Να προσπαθήσουμε να κάνουμε τον Τάφο του Ινδού μουσείο του Παναθηναϊκού, να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τη Θύρα 13 εκεί που είναι. Θα ήθελα να μείνει ολόκληρη η Λεωφόρος και να θυμίζει πολύ Παναθηναϊκό αυτή η περιοχή».