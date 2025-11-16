Η Γερμανία στηρίζεται στον Βολτεμάντε για τον «τελικό» με την Σλοβακία

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Γερμανίας φιλοξενεί αύριο (17/11, 21:45) την Σλοβακία στον «τελικό» του Α` ομίλου στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η τετράκις παγκόσμια πρωταθλήτρια (1954, 1974, 1990, 2014), προηγείται στην κατάταξη με 12 βαθμούς, όσους έχει και η Σλοβακία, καθώς έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων (+7 έναντι +4), που είναι και το πρώτο κριτήριο σε περίπτωση ισοβαθμίας.



Κατά συνέπεια, μία ισοπαλία θα είναι αρκετοί στους Γερμανούς, προκειμένου να εξασφαλίσουν την συμμετοχή τους στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση της υφηλίου.

Η τελευταία φορά που η Γερμανία βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση ήταν τον Νοέμβριο του 1989. Υπό τις οδηγίες του Φραντς Μπεκενμπάουερ, οι Γερμανοί έπρεπε να νικήσουν την Ουαλία, λίγες ημέρες μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, και εξασφάλισαν την πρόκριση με ένα γκολ του Τόμας Χέσλερ.

Δώδεκα χρόνια αργότερα, χρειάσθηκε να περάσουν από τα πλέι οφ εναντίον της Ουκρανίας για να προκριθούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002, που φιλοξενήθηκε στα γήπεδα της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας.

Η σημαντική διαφορά σε σύγκριση με το 2001 είναι ότι, σε περίπτωση ήττας από την Σλοβακία, τα πλέι οφ στα τέλη Μαρτίου δεν θα είναι μια υπόθεση δύο αγώνων, αλλά ένας ημιτελικός/τελικός, που σημαίνει δύο αγώνες νοκ άουτ, άρα μια πολύ πιο... επικίνδυνη διαδικασία.

«Όλοι το γνωρίζουν αυτό. Ξέρουμε ότι ξέρουν πώς να παίζουν και ότι μπορούν να μας προκαλέσουν προβλήματα αν δεν τα δώσουμε όλα. Ξέρουμε λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε», τόνισε ο Γερμανός ομοσπονδιακός προπονητής, Γιούλιαν Νάγκελσμαν, αναφερόμενος στους Σλοβάκους.

Με αυτά τα δεδομένα, ο Νικ Βολτεμάντε είναι το «φωτεινό σημείο» του φθινοπώρου για την εθνική ομάδα. Ο νεαρός επιθετικός, φαίνεται έτοιμος να καθιερωθεί στην θέση του σέντερ φορ, έναν ρόλο που έλειπε από τη Γερμανία, μετά την αποχώρηση του Μίροσλαβ Κλόζε από την εθνική ομάδα και μετά τον θρίαμβο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 στην Βραζιλία.

Ο 23χρονος άσος, πήγε στην Νιούκαστλ στο τέλος της μεταγραφικής περιόδου για 75 εκατομμύρια ευρώ και δείχνει... ασταμάτητος το 2025. Κλήθηκε για τις πρώτες του διεθνείς συμμετοχές στο Final Four του Nations League λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Γερμανίας με την Στουτγάρδη και σημείωσε το πρώτο του γκολ για την «Μάνσαφτ» στο Μπέλφαστ (1-0) τον Οκτώβριο, ενώ στην συνέχεια πέτυχε δύο γκολ στο Λουξεμβούργο (2-0) την περασμένη Παρασκευή.

«Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στις ικανότητές μου και έχω την αίσθηση ότι ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθεί ο αγώνας, μπορώ πάντα να σκοράρω», σχολίασε μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Βολτεμάντε.