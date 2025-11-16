Αλαφούζος: «Δεν έχουν εκπληρωθεί οι στόχοι για να δώσω τον Παναθηναϊκό» (vid)

Ο Γιάννης Αλαφούζος εξήγησε ότι δεν έχουν εκπληρωθεί οι στόχοι που θέλει, ώστε να μπορεί να παραχωρήσει τον Παναθηναϊκό.

Ο μεγαλομέτοχος της «πράσινης» ΠΑΕ ρωτήθηκε για το εάν θα πουλούσε τώρα την ομάδα, εξηγώντας ότι δεν έχουν εκπληρωθεί οι στόχοι του για να συμβεί κάτι τέτοιο και θα ήταν ατυχές, αφού ένας νέος επενδυτής δεν θα έχει τις γνώσεις που έχει αποκτήσει ο ίδιος μετά από τόσα χρόνια.

Απόσπασμα από τα όσα ανέφερε:

Για το αν θα σκεφτόταν να πουλήσει τώρα:

«Δεν έχουν εκπληρωθεί οι στόχοι για να δώσω τον Παναθηναϊκό. Παρόλα τα λάθη, έχω αποκτήσει βασικές γνώσεις και εμπειρίες που είναι δύσκολο ένας καινούργιος επενδυτής να τις αποκτήσει. Θα ήταν ατυχές να γίνει κάτι τέτοιο τώρα. Αν ερχόταν ένας οργανισμός που θα μπορούσε να τρέξει τον Παναθηναϊκό καλύτερα από εμένα, θα τον έδινα. Δεν είναι θέμα τιμής. Δεν ξέρω τι θα έκανα με τα χρήματα, αν θα τα έδινα στον Παναθηναϊκό».