Αλαφούζος: «Ο Βέμερ ήταν η... αιχμή του δόρατος» (vid)

Ο Γιάννης Αλαφούζος αναφέρθηκε στην εποχή του «τραβήγματος πρίζας», τονίζοντας πως το πρόβλημα δεν ήταν μόνο τα χρήματα του Γενς Βέμερ.

Ο μεγαλομέτοχος της «πράσινης» ΠΑΕ στην περίοδο 2016-17, εξηγώντας πως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ του είχε «παγώσει» τους λογαριασμούς και πως δεν ήταν απλώς τα χρήματα του Γενς Βέμερ αυτά που οδήγησαν την ομάδα σε ευρωπαϊκό αποκλεισμό.

Τόνισε μάλιστα ότι ο Παναθηναϊκός πλήρωσε τα πάντα, αλλά δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει εκείνη την περίοδο το σύνολο των υποχρεώσεών του.

Απόσπασμα από τα όσα ανέφερε:

Για το τράβηγμα της πρίζας στον Παναθηναϊκό και την κόντρα με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Τον Αύγουστο του 2016 η κυβέρνηση μου πάγωσε όλους τους λογαριασμούς με μία εισαγγελική απόφαση. Δεν είχα καθόλου έσοδα. Τον ΣΠΟΡ FΜ όταν τον πήρα χρωστούσε χρήματα και κάναμε 2-2,5 χρόνια να τους ξεπληρώσουμε. Στον Παναθηναϊκό ποτέ δεν τραβήχθηκε η πρίζα. Είχα δηλώσει να έρθει κάποιος να τον πάρει και ήλπιζα να έρθει κάποιος να τον πάρει. Στον Παναθηναϊκό μάζευα χρήματα με κάθε τρόπο. Καθυστερήσαμε κάποιους μισθούς μερικές φορές, όμως πληρώναμε κανονικά. Υπήρχαν ακραίοι κανονισμοί. Πληρώναμε. Δεν τραβήχθηκε η πρίζα. Υπήρξε ένας Ταϋλανδός, είχε δώσει κι 1 εκατ. Δεν προχώρησε. Πήγα στον κ. Γιαννακόπουλο, όμως δεν προχώρησε, γιατί ήθελε εκείνος να είμαι εγώ μπροστά οικονομικά, αλλά δεν μπορούσα. Δεν έχω δεχθεί ποτέ πρόταση. Έχω άριστη σχέση με τον κύριο Γιαννακόπουλο. Όσα γράφονται είναι ψέματα και ίσως προέρχονται από τους αντιπάλους μας».

Για τον Βέμερ:

«Ο Βέμερ ήταν η αιχμή του δόρατος. Ήταν όλα τα λεφτά το πρόβλημα. Ζητήσαμε διακανονισμό, αλλά πληρώσαμε τα πάντα. Δεν μας έδωσαν το διακανονισμό που θέλαμε και γι' αυτό πιεστήκαμε πάρα πολύ. Είχε εκατομμύρια έξοδα ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε το σύνολο των υποχρεώσεων, το οποίο δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα».

Για τους λογαριασμούς που πάγωσαν και το γεγονός πως ανέφερε ότι δεν τραβήχθηκε η πρίζα:

«Κρίθηκε τότε πως η ποινή αυτή ήταν υπερβολική και άλλαξε και γι' αυτό κράτησε μόλις έναν χρόνο ο κανονισμός. Μας έλειπαν εκατομμύρια. Η οικονομική μου κατάσταση δεν ήταν εύρωστη τότε. Θα έπρεπε ίσως να έχω κάνει οικονομίες ναι. Έκανα λάθος. Ο Παναθηναϊκός τότε δεν είχε τα έσοδα που έπρεπε. Το τράβηγμα της πρίζας ήταν προσπάθεια να βρεθεί άλλος επενδυτής. Συνέχισα να πληρώνω και ποτέ δεν άφησα τον κόσμο απλήρωτο. Γι' αυτό έγινε η καταστροφή τότε».