Αλαφούζος: «Θα έχω πιο εμφανή παρουσία στα κοινά του Παναθηναϊκού» (vid)

Ο Γιάννης Αλαφούζος αποκάλυψε πως στο εξής θα είναι πιο ενεργός στα κοινά του Παναθηναϊκού, ενώ εξήγησε γιατί πρέπει ο κόσμος να πιστέψει στο νέο πλάνο.

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού έδωσε με το... καλημέρα την πρώτη είδηση στην συνέντευξή του, εξηγώντας πως στο εξής θα είναι πολύ πιο ενεργός όσον αφορά τον σύλλογο.

Παράλληλα, επεσήμανε πως μοναδικός του στόχος ήταν πάντα το Πρωτάθλημα, το οποίο δεν ήρθε για διάφορους λόγους.

Αποσπάσματα από τα όσα ανέφερε:

Για τους λόγους για την σημερινή συνέντευξη Τύπου:

«Κάπου έπρεπε να το αποφασίσω, αλλά έγινε τώρα γιατί θα έχω μια πιο εμφανή παρουσία από δω και πέρα στα κοινά του Παναθηναϊκού».

Γιατί εδώ και 13 χρόνια δεν πήγατε σ' ένα πιο ποδοσφαιρικό πλάνο και το κάνατε τώρα; Γιατί να πιστέψει τώρα ο κόσμος το πλάνο αυτό;

«Αυτό θα το δούμε. Μου θέσατε πολλά ερωτήματα. Πάντοτε ο μοναδικός στόχος και πρόθεσή μου ήταν ο Παναθηναϊκός να κερδίσει το πρωτάθλημα. Αυτό όμως δεν κατέστη δυνατό για πολλούς λόγους. Ο Μπαλντίνι είναι πολύ υψηλού επιπέδου σύμβουλος και με κατεύθυνε και στον Μπενίτεθ, αλλά και στον Κορόνα. Μέχρι σήμερα ακολούθησα το πλάνο των προπονητών και των τεχνικών διευθυντών και αυτό θα κάνω και τώρα. Ελπίζω αυτή τη φορά να είμαστε πιο τυχεροί και αποτελεσματικοί».

Ποια θα ήταν σκέψη σας για τη νέα προσπάθεια αν ήσασταν φίλαθλος;

«Θα είχα επιφυλάξεις και ελπίδες. Κι εγώ φίλαθλος είμαι. Δεν είναι 15 χρόνια δικά μου για το πρωτάθλημα, όχι πως έχει ιδιαίτερη σημασία. Αναμείχθηκα στον Παναθηναϊκό λόγω ελλείψεως προσώπου. Εγώ ήθελα ο Παναθηναϊκός να διοικείται με λαϊκή βάση, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατόν. Είχαμε κάνει μία έρευνα για το κατά πόσο θα μπορούσε να γίνει αυτό, όμως αυτή τελικά έπεσε έξω, ίσως και λόγω των συνθηκών. Έτσι αποφάσισα να πάρω την ομάδα».