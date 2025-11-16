ΠΑΟΚ: Δύο ασίστ σε 15 λεπτά για τον Ζίβκοβιτς στην ανατροπή της Σερβίας (vid)

Δύο ασίστ μέσα σε λίγα λεπτά για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς στην ανατροπή της Σερβίας κόντρα στη Λετονία.

Οι Σέρβοι βρέθηκαν με την... πλάτη στον τοίχο κόντρα στη Λετονία (0-1) στο ημίχρονο, όμως ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς «καθάρισε» μέσα σε λίγα λεπτά.

Ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ στο 49ο λεπτό «έστρωσε» στον Κάται, ο οποίος από πλεονεκτική θέση δεν αστόχησε (1-1), ενώ έντεκα λεπτά αργότερα, σκόρερ χρίστηκε ο Στάνκοβιτς ξανά από πάσα του Ζίβκοβιτς.

Παρόλα αυτά οι Σέρβοι αντιμετωπίζουν τους Λετονούς δίχως κάποιο βαθμολογικό ενδιαφέρον, με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς και τους συμπαίκτες του να αποκλείονται πρόωρα από το Μουντιάλ.

A very nice bit of positional play. Živković goes wide to free up space around Vlahović, then sprints back inside to provide the assist. pic.twitter.com/0NFNPelq41 — Zoran (@FootballGeekk) November 16, 2025



