Εκτός (και) ο Γκάμπριελ στην Άρσεναλ με μυϊκό τραυματισμό που υπέστη στο φιλικό της Βραζιλίας

Ο 27χρονος, που έχει αγωνιστεί σε όλα τα ματς της Premier League για την πρωτοπόρο Άρσεναλ τη φετινή σεζόν, δεν θα ταξιδέψει στη Λιλ για το φιλικό της Τρίτης (18/11) με την Τυνησία, πρόσθεσε η CBF σε ανακοίνωσή της. Η ανακοίνωση πάντως δεν ανέφερε εκτίμηση για το πόσο θα μείνει εκτός ο Γκαμπριέλ.
Ένας τραυματισμός στο δικέφαλο μηρθιαίο μυ πριν από το τελικό στάδιο της σεζόν τον Απρίλιο τον είχε αφήσει εκτός για περισσότερους από τρεις μήνες.
Ο νέος τραυματισμός αποτελεί πλήγμα για την Άρσεναλ, η οποία ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Τότεναμ και την Τσέλσι αργότερα μέσα στον μήνα, υπερασπιζόμενη το προβάδισμα των τεσσάρων βαθμών στην κορυφή. Η Άρσεναλ θα υποδεχθεί επίσης την Μπάγερν Μονάχου για το Champions League στις 26 Νοεμβρίου.
Ο Γκαμπριέλ είναι ο δεύτερος αμυντικός της Άρσεναλ που τραυματίζεται μέσα σε μία εβδομάδα, καθώς ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ιταλίας, Τζενάρο Γκατούζο, επιβεβαίωσε το Σάββατο (15/11) ότι ο Ρικάρντο Καλαφιόρι εγκατέλειψε την αποστολή λόγω χτυπήματος.
Εκτός βρίσκονται επίσης οι επιθετικοί Κάι Χάβερτς και Βίκτορ Γκιόκερες, όπως και οι εξτρέμ Νόνι Μαντουέκε και Γκαμπριέλ Μαρτινέλι, καθώς και ο μεσοεπιθετικός Μάρτιν Όντεγκααρντ.
Ο επιθετικός Γκαμπριέλ Ζεσούς έχει επιστρέψει στις προπονήσεις μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη τον Ιανουάριο, αλλά δεν έχει κάνει ακόμη επίσημη επανεμφάνιση.