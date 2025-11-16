Στην βασική ενδεκάδα της Σερβίας Ζίβκοβιτς, Γιόβιτς και Γκρούγιτς (pic)

Με έντονο «Ελληνικό» στοιχείο η ενδεκάδα της εθνικής Σερβίας για το παιχνίδι με τη Λετονία που διεξάγεται στο πλαίσιο της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής του 11ου ομίλου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βέλικο Παούνοβιτς, όπως αναμενόταν ξεκινά βασικό τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ στο δεξί φτερό και τον Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ στην κορυφή της επίθεσης αλλά, δίνει φανέλα βασικού και στον έτερο διεθνή άσο της ΑΕΚ, τον Μάρκο Γκρούγιτς που παίρνει θέση στον άξονα. Ο Γκρούγιτς θυμίζουμε, επέστρεψε μετά από έναν χρόνο περίπου στην εθνική και αγωνίστηκε ως αλλαγή στο τελευταίο τέταρτο στο Γουέμπλεϊ στο ματς με την Αγγλία, ενώ σήμερα ξεκινά βασικός.

Θυμίζουμε πως η Σερβία, θα ολοκληρώσει με το σημερινό ματς την παρουσία της στην προκριματική φάση του Μουντιάλ χωρίς να υπάρχει κάποιο βαθμολογικό ενδιαφέρον καθώς έχει χαθεί και η δεύτερη θέση.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί από το NOVASPORTS 2.