Έντονη δυσαρέσκεια του Αστέρα Β΄ για τη διαιτησία με τον Ηρακλή - Θα πάει το θέμα στον Λανουά (vid)

Εκνευρισμός και έντονη δυσαρέσκεια επικρατεί στο «στρατόπεδο» του Αστέρα AKTOR Β' για τη διαιτησία στο ματς με τον Ηρακλή, ο οποίος θα φτάσει το θέμα στον Λανουά.

«Βράζουν» στον Αστέρα AKTOR Β' μετά την πρώτη του εντός έδρας ήττα στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», με 1-0 από τον Ηρακλή, λόγω της διαιτησίας του κυρίου Τομαρά και σε μία αναμέτρηση που σημαδεύτηκε από τη φάση του πέναλτι που έκρινε τον αγώνα.

Στο 72ο λεπτό και με το σκορ στο 0-0, ο ρέφερι του αγώνα υπέδειξε πέναλτι υπέρ του Ηρακλη, σε μία περίεργη φάση με αρκετά μαρκαρίσματα μέσα στην περιοχή των Αρκάδων.

Συγκεκριμένα, μετά από μία εκτέλεση φάουλ λίγο έξω από την περιοχή, ο Εραμούσπε βρέθηκε στο έδαφος και αφού πέρασαν αρκετά δευτερόλεπτα ο διαιτητής Τομαράς υπέδειξε πέναλτι μετά από παρέμβαση και του βοηθού. Ο Ντουρμισάι ανέλαβε το πέναλτι και ευστόχησε για το 0-1 του Ηρακλή.

Οι άνθρωποι του Αστέρα είναι αρκετά εκνευρισμένοι με την απόφαση του διαιτητή Τομαρά και είναι αποφασισμένοι και θα πάνε το θέμα μέχρι τον αρχιδιατητή του ελληνικού πρωταθλήματος, Στεφάν Λανουά.

Δείτε την «επίμαχη» φάση: