3Χ3 για την ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού με τρίτη σερί 10άρα!

Η ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού συνεχίζει με «σπασμένα τα φρένα» καθώς έκανε το 3Χ3 στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής με τρίτη σερί δεκάρα (10-0), κόντρα στην ακαδημία του Ματιέ Βαλμπουενά.

Το «τρία στα τρία» στο πρωτάθλημα πέτυχε η ομάδα ποδοσφαίρου Γυναικών του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκες» επικράτησαν με 10-0 της Αθλητικής Ακαδημίας 28Β (Valbuena Academy), ως φιλοξενούμενες στο Δημοτικό γήπεδο «Στ. Μελισσουργός» στο Ρέντη, για την 3η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής κατηγορίας, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο (0-9).

Πιο αναλυτικά, ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο ματς και στο 30ό λεπτό, προηγήθηκε με 5-0, με χατ τρικ της Γιάννου (12', 17', 29') και δύο τέρματα των Λόγου (16') και Τζανή (20'). Στο 33ο λεπτό, η Μυλωνά «έγραψε» το 6-0, με την Πελεκούδα (35') να κάνει επτά τα γκολ (0-7) των «ερυθρόλευκων». Στο 40ο λεπτό, η Γιάννου πέτυχε και τέταρτο τέρμα, για το 8-0, ενώ η Βενιαμίν (42') διαμόρφωσε το 9-0 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, η Μυλωνά σκόραρε το δεύτερο προσωπικό της γκολ (57'), για το 10-0 του Ολυμπιακού, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ του ματς.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τάσος Φλέγγας): Μούγιου, Ξυλούρη, Βαλκάνη, Μυλωνά, Φεγγούλη, Ιωαννίδη, Πελεκούδα, Λόγου, Τζανή, Γιάννου, Βενιαμίν (αγωνίστηκαν και οι Σιαπλαούρα, Δημητρίου, Τρυγούτη, Μαντζακοπούλου, Μισιρλή).

Πριν από την έναρξη του ματς, οι αθλήτριες του Ολυμπιακού πρόσφεραν μία φανέλα με τις υπογραφές τους στον Ματιέ Βαλμπουενά.

