Κέιν: «Η χρονιά πηγαίνει πολύ καλά»

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Αγγλίας, έχει εξασφαλίσει την συμμετοχή της στα τελικά του Μουντιάλ 2026 και απόψε (19:00) φιλοξενείται από την Αλβανία, στην τελευταία αγωνιστική της προκριαμτικής φάσης.

Αναφερόμενος στην πορεία των «τριών λιονταριών», αλλά και στην δική του παρουσία, ο αρχηγός της εθνικής Αγγλίας, Χάρι Κέϊν, σχολίασε:

«Θα έλεγα πως είμαι σε άριστη φόρμα. Προφανώς, έχω περάσει μερικές καλές στιγμές σε όλη την καριέρα μου. Αλλά νομίζω ότι αυτήν την στιγμή, συνολικά, σωματικά, ψυχικά και φυσικά όσον αφορά στους στόχους μου και τον τρόπο που συμμετέχω στο παιχνίδι, πιθανώς περισσότερο από ό,τι σε προηγούμενες σεζόν, όλα έχουν συνδυασθεί ιδανικά. Και προφανώς, παίζοντας για την Αγγλία, πάντα νιώθω ότι παίζω για μια από τις καλύτερες ομάδες. Θα έχω ευκαιρίες. Και με την Μπάγερν επίσης, νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλή φόρμα, κάτι που με βοηθά και μου επιτρέπει να παίρνω ευκαιρίες. Οπότε ναι, μέχρι στιγμής, η σεζόν πάει πολύ καλά».