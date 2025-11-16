Βόρειος Όμιλος: Διατήρησε την πρωτιά ο αήττητος Ηρακλής

Ο Ηρακλής μετά και την ολοκλήρωση της δέκατης αγωνιστικής του Βορείου Ομίλου της Super League 2 παρέμεινε πρώτος, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη Νίκη Βόλου και την Αναγέννηση Καρδίτσας.

Ίδια και απαράλλακτη έμεινε η κορυφή της βαθμολογίας στον Βόρειο Όμιλο για τη Super League 2, με τον αήττητο και πρωτοπόρο Ηρακλή να περνάει από την Τρίπολη (0-1), υποχρεώνοντας τον Αστέρα Aktor Β' στην πρώτη του εντός έδρας ήττα.

Φυσικά σε απόσταση ενός βαθμού από τον «Γηραιό» βρίσκεται στη δεύτερη θέση η Νίκη Βόλου μαζί με την Αναγέννηση Καρδίτσας που έχουν από 23, μετά και τις νίκες τους απέναντι σε ΠΑΟΚ Β' και Μακεδονικό αντίστοιχα.

Όσον αφορά στα χαμηλά πατώματα, παραμένουν σε δύσκολη θέση οι τελευταίοι Μακεδονικός και ΠΑΣ Γιάννινα με μόλις πέντε βαθμούς.

Τα αποτελέσματα:

Μακεδονικός - Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1 (Στίκας 18')

ΠΑΟΚ Β' - Νίκη Βόλου 1-6 (Χατσίδης 81' - Λώλης 3', Λουκίνας 15', Βούτσας 25', Γιακουμάκης 67', Τσέλιος 73', Βέλλιος 76')

ΠΑΣ Γιάννινα - Νέστος Χρυσούπολης 0-1 (Γλυνός 66')

Αστέρας Aktor Β' - Ηρακλής 0-1 (Ντουρμισάι 75' πέν.)

Καβάλα - Καμπανιακός Χαλάστρας 1-0 (Ελ Καντουσί 63')

Η επόμενη αγωνιστική (11η):

Νέστος Χρυσούπολης - Αστέρας Aktor Β'

Καμπανιακός Χαλάστρας - Νίκη Βόλου

Αναγέννηση Καρδίτσας - ΠΑΟΚ Β'

ΠΑΣ Γιάννινα - Μακεδονικός

Καβάλα - Ηρακλής

Η βαθμολογία:

1) Ηρακλής 24

2) Νίκη Βόλου 23

3) Αναγέννηση Καρδίτσας 23

4) Αστέρας Aktor Β' 20

5) ΠΑΟΚ Β' 11

6) Νέστος Χρυσούπολης 11

7) Καβάλα 9

8) Καμπανιακός Χαλάστρας 8

9) ΠΑΣ Γιάννινα 5

10) Μακεδονικός 5