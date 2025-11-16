H «γεύση» της αποτυχίας πρέπει να μείνει στο στόμα των διεθνών

Επειδή μιλάμε για νέα παιδιά κυρίως, επειδή το αύριο της Εθνικής είναι γεμάτο ταλέντο και ενθουσιασμό, δε χρειάζεται να ωραιοποιούμε τις «στραβές».

Οι δυνατότητες και η δυναμική της Εθνικής Ελλάδος, δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει συγκεντρώσει ταλέντο και ενθουσιασμό, νιάτα με εμπειρία στο εξωτερικό ή έστω στο υψηλό επίπεδο εντός συνόρων. Κατά συνέπεια ήταν λογικό να υπάρχουν προσδοκίες στα προκριματικά.

Το να μην διεκδικεί η Ελλάδα έστω τη δεύτερη θέση δύο αγωνιστικές πριν το τέλος των προκριματικών, σαφώς και δεν είναι το αποτέλεσμα που περιμέναμε. Ξεκάθαρα το γκρουπ δεν ήταν τέτοιας δυναμικής που να «τρομάξει» την Εθνική ή να σκεφτεί κανείς πως δεν υπάρχει ελπίδα.

Αναγνωρίζοντας την ατυχία και την απροσεξία σε πολλές περιπτώσεις, ξέροντας πως ένα νεανικό σύνολο θέλει χρόνο και εμπειρίες στη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων, δεν μπορεί κανείς να ωραιοποιεί ένα γεγονός: Την αποτυχία σε αυτή την προκριματική φάση.

Είναι προτιμότερο να κοιτάς την αλήθεια κατάματα, παρά να μπαίνεις στη διαδικασία να δικαιολογείς για να μην στεναχωρηθούν οι παίκτες. Νέα παιδιά είναι οι περισσότεροι, όμως παράλληλα είναι η μεγάλη ελπίδα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το «δεν πειράζει», ποτέ δεν έκανε καλό. Κάνεις τους πάντες να μην κατανοούν πως κάτι πήγε λάθος. Άρα συνηθίζουν στην αποτυχία, γιατί δεν αναγνωρίζουν πως είναι αποτυχία.

Το νεανικό σύνολο της Εθνικής, πρέπει να γευτεί την αποτυχία αυτή. Να θυμάται τη γεύση για πάντα. Για να μη θελήσει να την ξαναζήσει. Το τίμημα της εμπειρίας, ποτέ δεν ήταν μικρό. Κανείς δε μαθαίνει με όμορφο τρόπο. Τα ποδοσφαιρικά μαθήματα είναι πάντα σκληρά. Όπως και ο αποκλεισμός της Εθνικής από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Κόντρα στην Σκωτία είχαμε τον Καρέτσα να σκοράρει, τον Τζόλη το ίδιο που είναι κι αυτός νέο παιδί όσο κι αν μας φαίνεται… πολύπειρος πλέον. Έκαναν ντεμπούτο ο Τεττέη, ο Κωστούλας, ήταν στην ενδεκάδα ο Μουζακίτης. Κωνσταντέλιας και Ζαφείρης επίσης δύο πυλώνες αυτής για τα επόμενα χρόνια της Εθνικής. Παντού νιάτα, ενθουσιασμός.

Αν κάτι δεν πρέπει να συμβεί με αυτά τα παιδιά, είναι να μάθουν στα άλλοθι. Είναι ο ασφαλής δρόμος για την αποτυχία η διαρκής δικαιολογία και τα δεν πειράζει. Σαφώς και πειράζει που η Εθνική δεν πέρασε στο Μουντιάλ, είναι κάτι που αποτελεί αποτυχία.

Το θετικό είναι πως διακρίνει κανείς την απογοήτευση. Όταν υπάρχει αυτή, προφανώς κάπου εκεί βρίσκεται και η συνειδητοποίηση πως κάτι δεν πήγε καλά. Πως απέτυχε η ομάδα στο στόχο της. Κι αυτό πειράζει, ενοχλεί, δεν αρέσει σε κανέναν.

Συναισθηματικά για τώρα, έτσι πρέπει να είναι η Εθνική. Για να «πεινάσει» ακόμη περισσότερο. Τα «στραπάτσα» στρώνουν ποδοσφαιρικό χαρακτήρα. Ας τα αντιμετωπίσουμε έτσι ακριβώς λοιπόν και χωρίς καμία διάθεση ωραιοποίησης και υπερπροστασίας των παιδιών.

