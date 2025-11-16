Ξέσπασαν σε κλάματα οι φίλαθλοι της Γοδόι Κρουζ μετά τον υποβιβασμό της (vid)

Ο τελευταίος αγώνας της σεζόν, απέναντι στη Ντεπορτίβο Ριέστα, έμελλε να γραφτεί με τα πιο δυσάρεστα γράμματα στην ιστορία του συλλόγου. Παρότι ο Σαντίνο Αντίνο — ο οποίος στο παρελθόν είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό — κατάφερε να βρει δίχτυα, το τέρμα αυτό δεν στάθηκε αρκετό. Το τελικό 1-1 καταδίκασε την ομάδα της Μεντόσα σε πτώση κατηγορίας.
Έπειτα από 17 συνεχόμενα χρόνια παρουσίας στην πρώτη βαθμίδα του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, η Γοδόι Κρουζ θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν στη δεύτερη κατηγορία. Με το τελευταίο σφύριγμα, πολλοί παίκτες έπεσαν στο χορτάρι με λυγμούς, ενώ στις εξέδρες οι οπαδοί δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν την έντονη συγκίνησή τους, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που δύσκολα θα ξεχαστεί.
Godoy Cruz were relegated to the second division of Argentine football after 17 years in the top flight. ⬇️🇦🇷— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 16, 2025
The players and the fans couldn’t hide the heartbreak. 💔😢
This is football. This is how much we all care about our club. 😔
pic.twitter.com/rsI99IhOyO