Ξέσπασαν σε κλάματα οι φίλαθλοι της Γοδόι Κρουζ μετά τον υποβιβασμό της (vid)

Συγκλονιστικές εικόνες εκτυλίχθηκαν στο «Εστάδιο Μαλβινάς Αργεντίνες», όπου φίλαθλοι και ποδοσφαιριστές της Γοδόι Κρουζ λύγισαν από τη φορτισμένη ατμόσφαιρα μετά την οριστικοποίηση του υποβιβασμού.

Ο τελευταίος αγώνας της σεζόν, απέναντι στη Ντεπορτίβο Ριέστα, έμελλε να γραφτεί με τα πιο δυσάρεστα γράμματα στην ιστορία του συλλόγου. Παρότι ο Σαντίνο Αντίνο — ο οποίος στο παρελθόν είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό — κατάφερε να βρει δίχτυα, το τέρμα αυτό δεν στάθηκε αρκετό. Το τελικό 1-1 καταδίκασε την ομάδα της Μεντόσα σε πτώση κατηγορίας.

Έπειτα από 17 συνεχόμενα χρόνια παρουσίας στην πρώτη βαθμίδα του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, η Γοδόι Κρουζ θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν στη δεύτερη κατηγορία. Με το τελευταίο σφύριγμα, πολλοί παίκτες έπεσαν στο χορτάρι με λυγμούς, ενώ στις εξέδρες οι οπαδοί δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν την έντονη συγκίνησή τους, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που δύσκολα θα ξεχαστεί.