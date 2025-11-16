Βασικό δίνουν τα ΜΜΕ της Σερβίας τον Γιόβιτς απέναντι στη Λετονία

Φανέλα βασικού φαίνεται πως θα πάρει ο Λούκα Γιόβιτς απέναντι στη Λετονία, στο ματς με το οποίο η Σερβία θα ολοκληρώσει την προκριματική φάση του Μουντιάλ, όντας πλέον αδιάφορη καθώς έχει χαθεί και η δεύτερη θέση.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Σερβίας, ο Βέλικο Παούνοβιτς συγκριτικά με το παιχνίδι της περασμένης αγωνιστικής στο Γουέμπλεϊ με την Αγγλία, θα προχωρήσει σε τέσσερις αλλαγές, κάποιες εξ αυτών αναγκαστικές. Όπως τονίζεται μάλιστα, στην επίθεση της εθνικής, θα ξεκινήσει ο Λουκά Γιόβιτς της ΑΕΚ που θα πάρει την θέση Βλάχοβιτς που φαίνεται να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού (εκτός είναι και ο Μίτροβιτς).

Από εκεί και πέρα, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πάντα των Σέρβων, θα διατηρηθεί κανονικά στο αρχικό σχήμα, ενώ ο έτερος διεθνής άσος της ΑΕΚ Μάρκο Γκρούγιτς, που επέστρεψε μετά από έναν χρόνο περίπου στην εθνική και αγωνίστηκε ως αλλαγή στο τελευταίο τέταρτο στο Γουέμπλεϊ, θα μείνει στον πάγκο.

Η πιθανή σύνθεση που δίνουν οι Σέρβοι: Πέτροβιτς, Μίμοβιτς, Μιλένκοβιτς, Πάβλοβιτς, Ρίστιτς, Γκούντελι, Λούκιτς, Σάμαρντζιτς, Ζίβκοβιτς, Κόστιτς, Γιόβιτς.

*Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί από το NOVASPORTS 2.