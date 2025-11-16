Το συγκινητικό μήνυμα του Ανδρέα Τεττέη: «Μαμά, τα καταφέραμε» (pic)

Ο Ανδρέας Τεττέη επέλεξε να μοιραστεί για πρώτη φορά στα social media τα συναισθήματά του μετά την παρθενική του εμφάνιση με την Εθνική Ελλάδας, αφιερώνοντας την ανάρτησή του στη μητέρα του, το πιο σημαντικό πρόσωπο στη ζωή του.

Χρόνια προσπάθειας, αφοσίωσης και επιμονής, μαζί με την απαραίτητη δόση τύχης, έφεραν τον 24χρονο επιθετικό της Κηφισιάς να κάνει πραγματικότητα το όνειρό του: να φορέσει το εθνόσημο. Στο πρώτο του παιχνίδι με τη γαλανόλευκη φανέλα μοίρασε και μια εξαιρετική ασίστ, σφραγίζοντας ιδανικά το ξεκίνημά του.

Το πρωί της Κυριακής (16/11) δημοσίευσε εννέα φωτογραφίες από την ιστορική του στιγμή, συγκινώντας τους ακόλουθούς του με το μήνυμα που τις συνόδευε: «Μαμά, τα καταφέραμε».

«Αυτό που περίμενα από παιδί έγινε πραγματικότητα. Είναι τιμή και τεράστια χαρά να αγωνίζομαι για την Εθνική. Μαμά, τα καταφέραμε!», έγραψε στη λεζάντα ο Τεττέη.