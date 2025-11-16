Το συγκινητικό μήνυμα του Ανδρέα Τεττέη: «Μαμά, τα καταφέραμε» (pic)

Χρόνια προσπάθειας, αφοσίωσης και επιμονής, μαζί με την απαραίτητη δόση τύχης, έφεραν τον 24χρονο επιθετικό της Κηφισιάς να κάνει πραγματικότητα το όνειρό του: να φορέσει το εθνόσημο. Στο πρώτο του παιχνίδι με τη γαλανόλευκη φανέλα μοίρασε και μια εξαιρετική ασίστ, σφραγίζοντας ιδανικά το ξεκίνημά του.
Το πρωί της Κυριακής (16/11) δημοσίευσε εννέα φωτογραφίες από την ιστορική του στιγμή, συγκινώντας τους ακόλουθούς του με το μήνυμα που τις συνόδευε: «Μαμά, τα καταφέραμε».
«Αυτό που περίμενα από παιδί έγινε πραγματικότητα. Είναι τιμή και τεράστια χαρά να αγωνίζομαι για την Εθνική. Μαμά, τα καταφέραμε!», έγραψε στη λεζάντα ο Τεττέη.