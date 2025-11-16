Εδώ θα δείτε τη συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου

Βγήκε στον αέρα το link από το οποίο θα δοθεί εικόνα από τη συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου απόψε στις 21:30.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα αποκαλυφθεί απόψε (16/11, 21:30) ενώπιον των ΜΜΕ, δίνοντας απαντήσεις για όλα τα ερωτήματα που αφορούν το παρόν και το μέλλον του συλλόγου.

Η συνέντευξη Τύπου του Γιάννη Αλαφούζου θα μεταδοθεί από το ΣΚΑΪ Hybrid και σε Live Streaming από τα κανάλια της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Επιπλέον θα υπάρχει λάιβ γραπτή μετάδοση με σχολιασμό από τους αναγνώστες του SDNA.

Στο debate θα συμμετέχουν συνολικά έξι αθλητικά Μέσα. Πιο αναλυτικά:

ATΗLETIKO – Μιχάλης Τσώχος

ERA ΣΠΟΡ – Σήφης Βοτζάκης

SDNA – Βασίλης Παπαθεοδώρου

SPORT24 – Παντελής Βλαχόπουλος

SPORT-FM – Βάιος Τσούτσικας

GAZZETA – Δημήτρης Κωνσταντινίδης

Το λινκ στο οποίο θα προβληθεί ζωντανά η συνέντευξη είναι το παρακάτω...